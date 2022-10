Milan, inizia già il dopo Leao: tris di sostituti e scambio a sorpresa

Il Milan deve già riflettere sul dopo Leao: rinnovo non facile, tre nomi per rimpiazzare il portoghese e spunta lo scambio

Rafael Leao è il valore aggiunto del Milan. Il portoghese è l’uomo in grado di sparigliare ogni partita per i rossoneri e sembra essere in crescita sempre costante, protagonista di un 2022 davvero stellare. Inevitabile, che il suo futuro sia uno dei motivi di principale interesse in questo momento.

Ieri, è stata una giornata importante in tal senso, anche se dopo l’incontro andato in scena a Casa Milan tutti gli scenari sono ancora aperti. Il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, è determinato a trattenere Leao e pensa di strappare l’accordo, ma la situazione è piuttosto delicata. Il summit ha lasciato sul tavolo diversi nodi da sciogliere, i rapporti all’interno dell’entourage del portoghese, tra il padre di Leao e i due agenti tra cui Mendes, sono tutti da chiarire e c’è anche il problema della sanzione a carico del giocatore e da corrispondere allo Sporting CP da considerare. Ecco perché, pur avendo come priorità quella del rinnovo di Leao, il Milan ha la necessità di guardarsi intorno per tutelare il proprio futuro.

Calciomo Milan, ritorna d’attualità Ziyech: scambio col Chelsea tra le ipotesi

Ieri, a casa Milan si è visto anche l’avvocato Ledure, figura importante per parlare di nomi come Ziyech, Noa Lang e Depay. Sono questi, al momento, i tre nomi principali che possono rappresentare il sostituto del portoghese nella prossima stagione, se non si arrivasse alla fumata bianca per il rinnovo. Depay, in scadenza a giugno con il Barcellona, potrebbe arrivare a zero, ma ha richieste di ingaggio elevate (circa 7 milioni di euro, la Juventus ne sa qualcosa). Noa Lang è stato seguito già in estate, il Bruges lo valuta 20 milioni ma dal punto di vista dello stipendio è estremamente abbordabile (guadagna al momento meno di 200mila euro l’anno). Ingaggio elevato anche per Ziyech, come noto, intorno ai 6 milioni l’anno, ma i buoni rapporti con il Chelsea potrebbero agevolare l’operazione, anche nell’ambito di uno scambio con lo stesso Leao. Ovviamente, con un corposo conguaglio a vantaggio dei rossoneri, prossimo a circa 100 milioni di euro.