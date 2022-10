Incontro a Casa Milan: tris sul tavolo e scippo alla Juve

Nella sede del club rossonero si è tenuto un summit tra il noto avvocato, che cura gli interessi di diversi calciatori

Tutti a Casa Milan ad attendere l’arrivo del papà di Leao. L’attaccante portoghese e il suo futuro stanno tenendo con il fiato sospeso il mondo rossonero. Si attendono notizie in merito ma nel frattempo nella sede di via Aldo Rossi si continua a lavorare.

Approfittando della giornata libera a Milanello, Paolo Maldini e Frederic Massara si sono recati in sede in tarda mattinata. Verso l’ora di pranzo i due dirigenti hanno così incontrato Sebastien Ledure, l’avvocato belga finito sotto i riflettori per aver curato in estate il passaggio di Lukaku dal Chelsea all’Inter.

Difficile dire con certezza di cosa le parti abbiano parlato. Nonostante le smentite non è da escludere che ci sia un nesso con la trattativa legata al rinnovo di Rafael Leao ma Ledure è vicino ad altri calciatori che sono stati e che potrebbero tornare in orbita Milan.

Calciomercato Milan, non solo Ziyech: i nomi sul tavolo

Il primo nome che viene in mente è chiaramente quello di Hakim Ziyech. L’esterno marocchino ha voglia di lasciare il Chelsea e nelle ultime sessioni di calciomercato è stato accostato al club rossonero. Il problema resta l’alto stipendio ma in occasione degli incontri di Champions League, tra Milan e il club inglese ci sono stati dei colloqui e sul tavolo sarà finito anche il nome del marocchino.

Se ne parlerà ancora parecchio ma in via Aldo Rossi con Ledure non è da escludere che si siano fatti anche altri nomi. Uno è quello di Noa Lang, che piace parecchio ai rossoneri e che è desideroso di lasciare il Club Brugge. L’altro non è stato accostato al Diavolo nelle ultime sessioni ma è certamente un’opportunità che non può essere ignorata. Stiamo parlando di Memphis Depay, che in estate vedrà scadere il proprio contratto. Non è da escludere che lasci il Barcellona già a gennaio. E’ seguito con estremo interesse da diversi club inglesi e qualche mese fa anche dalla Juventus ma l’olandese è stato sempre poco propenso ad un trasferimento in Premier League. All’Italia e al Milan non direbbe certamente di no ma al momento si tratta solo di un’idea.