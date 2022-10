Leao-Milan, matassa da sciogliere: spunta un altro piano B

Situazione ancora incerta per il rinnovo di Leao: il Milan è determinato, ma valuta le alternative, altro incontro nella giornata di ieri

Premiato come miglior giocatore della scorsa Serie A, Rafael Leao è senza dubbio uno degli uomini del momento. L’attaccante del Milan cresce a vista d’occhio e sta confermando anche in questa stagione tutte le sue doti. E naturalmente, tiene banco la questione legata al suo rinnovo.

Ieri, c’è stato l’atteso incontro in sede rossonera tra i dirigenti del club e l’entourage del portoghese. Calciomercato.it vi ha raccontato la volontà del Milan di arrivare a dama per il rinnovo di Leao, ma ci sono una serie di difficoltà da risolvere. Il caso Sporting, con Leao tenuto a versare 19 milioni di euro nelle casse del club lusitano, complica il tutto, così come gli equilibri all’interno dell’entourage del giocatore tra il padre e Jorge Mendes. Una situazione abbastanza intricata, per la quale sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane. Maldini e Massara sono ottimisti, avendo dalla propria parte il sì di Leao a proseguire insieme, ma dal punto di vista della società milanista occorre premunirsi e valutare anche le alternative. Cosa che a quanto pare il club rossonero avrebbe già iniziato a fare.

Milan, torna d’attualità Broja: il summit per il futuro

Nella giornata di ieri, abbiamo raccontato come il Milan abbia incontrato l’avvocato Ledure per parlare di profili come Ziyech, Depay, Noa Lang. Tutti nomi che erano già nei radar rossoneri e che possono tornare d’attualità specialmente se per Leao dovesse concretizzarsi la fumata nera. Ma non è finita qui. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce dell’incontro avvenuto, sempre ieri, con Cheick Fall, intermediario che cura gli interessi di Armando Broja. Il giovane attaccante albanese di proprietà del Chelsea interessa e non da oggi, in vista della prossima estate se ne potrebbe riparlare. Del resto, il Milan deve anche pensare al futuro al centro dell’attacco, con Ibrahimovic e Giroud alle prese con limiti di età e con Origi che fin qui non ha ingranato. Ecco perché sviluppi in tal senso non sono affatto da escludere.