Non solo Zhang, altro addio a sorpresa: “Tira aria di licenziamento”

Le voci sulla cessione dell’Inter si intensificano, ma i social esplodono su un altro addio oltre a quello di Zhang

L’Inter, nelle ultime settimane, sembra aver trovato la chiave di volta, dopo un avvio di stagione molto delicato. I nerazzurri hanno ripreso la marcia in campionato con due vittorie con Sassuolo e Salernitana e anche in Champions League, con due grandi partite con il Barcellona, hanno fatto passi da gigante verso la qualificazione agli ottavi. Ma ora, ritornano in auge altri temi fondamentali sul futuro a medio e lungo termine del club.

Il ‘Financial Times’ ha confermato gli scenari legati alla cessione del club da parte di Zhang. L’esperienza del colosso cinese Suning alla guida della società potrebbe essere effettivamente al capolinea. Argomento trattato anche a TV PLAY, dove abbiamo confermato che la richiesta di Zhang supera il milione di euro. Inter che può dunque iniziare ad avviarsi verso una nuova era, ma con qualche ulteriore ‘sorpresa’.

Inter, l’annuncio di Marotta ‘saluta’ Zhang ma anche l’ad finisce nella bufera: “Le strade si separano”

Conferme in tal senso sono arrivate, ieri sera, dalle dichiarazioni di Beppe Marotta, ad interista, che parlando dei ‘ringraziamenti’ da fare alla famiglia Zhang ha di fatto aperto la strada ai saluti all’attuale proprietario, tra un po’ di tempo. Numerosi, naturalmente, i commenti a mezzo social da parte dei tifosi interisti, molti dei quali in tempi recenti sono stati molto critici con la attuale proprietà e dunque vedono di buon occhio tali sviluppi in merito. Ma secondo più di qualcuno, ci sarebbe in ballo anche l’addio da parte dello stesso Marotta. C’è chi ipotizza un suo licenziamento nel momento in cui dovesse insediarsi la nuova proprietà, tra le righe pare leggersi, sempre stando ai pareri social, una certa consapevolezza da parte del dirigente di iniziare a pensare a una nuova esperienza. Tra le ipotesi avanzate nei commenti, anche quella di un ruolo in FIGC. Di seguito, ecco alcuni dei messaggi più significativi inviati dagli utenti su Twitter, in seguito alle dichiarazioni di ieri sera, al Gran Galà del Calcio, da parte di Marotta:

#Marotta non può che affermare che la proprietà è vicina alla squadra. Nonostante tutto, credo che stavolta davvero sia arrivato il momento. Arriveranno offerte per l’ #Inter, ora la palla passa alla famiglia #Zhang. Spero che a prevalere sia il buonsenso. — Luigi Del Mauro (@_eldiem) October 18, 2022

.@Inter #Zhang ha dato mandato alla banca americana Goldman Sachs di cercare un nuovo proprietario, come diceva Nino Manfredi “Fusse che fusse la vorta bbona” #amala Così l’amico Beppe #Marotta costruirà lo squadrone — Alessandro Casarin (@casarinale58) October 17, 2022

Dai che anche #Marotta ha confermato la cessione

Ci stanno lavorando o hanno già finito?

Per me la prima e si chiuderà durante il mondiale

Speriamo che arrivi qualcuno di serio — Emanuele Orsi (@OrsiEmanuele) October 17, 2022

Zhang si è palesemente affidato a Marotta per provare a cambiare l'idea al popolo perche non vuole lasciare da nemico. E il suo addio è ormai imminente. Le dichiarazioni di Marotta per me confermano la partenza. — Signor Bean 🐻 (@BeanInterista) October 17, 2022

Quindi stai dicendo che arriverà gente come Cardinale all'Inter ? Mi aspetto super riduzione dei costi e lacrime e sangue per la beneamata oltre al licenziamento di Marotta — Marco (@MarcoElliottOUT) October 17, 2022

L’avventura di Marotta all’Inter è ai titoli di coda pari passo a quella di suning, diversamente non si spiega — Skrignovic🤔🐊🇸🇦🇺🇸🇧🇭 (@Dema1De) October 17, 2022