Zhang cede l’Inter: spunta un nuovo colosso per comprare la società

L’Inter è pronta a vivere un nuovo ribaltone in società, o almeno è questo che emerge dalle notizie delle ultime ore. Spunta un nome a sorpresa per subentrare a Zhang

L’Inter non può concentrarsi solo sul campo, sulla Champions League, sulla rimonta in campionato, perché in ballo c’è anche una questione più importante, che è quella relativa il probabile addio di Suning e di Steven Zhang, con l’arrivo di un nuovo gruppo a capo dei nerazzurri.

Una notizia bomba pubblicata ieri dal ‘Financial Times’, che ha sottolineato anche i tempi per la ricerca di nuovi compratori. Nelle ultime ore, quindi, i tifosi dell’Inter si sono scatenati sui social e non solo per capire chi possa rilevare il club di Milano e, a dir il vero, anche per esternare la loro soddisfazione in caso di addio definitivo di Zhang. Sono iniziate a circolare diverse piste interessanti, come ad esempio quella relativa Raine Group. ‘Repubblica’, inoltre, ha rivelato che dietro le voci di cessione si celerebbero gli interessi di due fondi americani e uno proveniente dagli Emirati Arabi, con i primi che attualmente sarebbero in vantaggio. Oltre a queste voci, però, c’è da considerare anche un’altra pista che presto potrebbe prendere sempre più piede.

Cessione Inter, Bertarelli potrebbe irrompere nella corsa

Il giornalista Marco Barzaghi ha rivelato, infatti, che Ernesto Bertarelli potrebbe essere un altro colosso interessato a rilevare l’Inter dal gruppo Suning. Si tratta dell’amministratore delegato della società svizzera Serono, che ha un patrimonio personale di circa 8,4 milioni di dollari. Ciò che potrebbe fare la differenza è che Bertarelli è a capo di un ricco gruppo e non di un fondo speculativo. Inoltre, si tratta di un personaggio già profondamente legato al mondo dello sport. È notoriamente grande appassionato di vela e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe tifoso della Lazio. Un nome, quindi, più vicino alle questioni di casa nostra e che potrebbe direttamente impegnarsi per la società nerazzurra. Il mondo Inter resta in attesa, ma la pista va considerata seriamente nel prossimo futuro.