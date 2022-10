L’addio all’Inter ormai è imminente: la bufera lo travolge subito

L’Inter è pronta a vivere un nuovo stravolgimento nei prossimi mesi. La notizia ha subito scatenato tutti nelle ultime ore: ecco cosa sta succedendo

L’Inter è in ripresa in questa stagione, dopo il pareggio fondamentale contro il Barcellona e le vittorie in campionato. Ancora è presto per dire che piega prenderà l’annata, ma ora ci sono altre novità che rubano l’attenzione dei tifosi nerazzurri.

Infatti, nel tardo pomeriggio di oggi, la notizia del ‘Financial Times’ sulla ricerca di nuovi acquirenti per l’acquisto dell’Inter ha scosso l’intero mondo del calcio. Inoltre, i tempi non sono affatto lunghi, anzi. Dopo l’addio di Massimo Moratti e l’era di Erick Thohir, un nuovo stravolgimento potrebbe riguardare il club di Milano. E ovviamente i supporters della Beneamata sono direttamente interessati e si sono fatti sentire nelle ultime ore.

L’Inter si prepara a un’altra cessione societaria: Zhang bersagliato

I tifosi, infatti, non hanno perso occasione per farsi sentire sui social network e, in particolare su Twitter. Le polemiche già a inizio stagione non erano mancate nei confronti di Steven Zhang per la mancanza di fondi sul calciomercato e l’assenza mediatica e sul campo dall’Inter. Ora molti supporters non hanno perso l’occasione di farsi sentire e tanti hanno rimarcato nuovi segnali dell’addio ormai imminente della famiglia cinese alla presidenza. Altri hanno rimarcato la loro posizione, chiedendo a Zhang di andarsene. Altri ancora hanno semplicemente esultato, aspettando quindi il nuovo stravolgimento societario. Di seguito vi proponiamo diversi tweet di questo tipo, tra i tantissimi che si possono notare sul web.

Marotta che ribadisce che zhang ha messo soldi nell’Inter ✅️ Giusto sottolinearlo, di norma i proprietari di qualsiasi attività al mondo non lo fanno mai. — Duca Andrea (#DuaLipaismo) (@DucaAndrea85) October 17, 2022

Zhang si è palesemente affidato a Marotta per provare a cambiare l’idea al popolo perche non vuole lasciare da nemico. E il suo addio è ormai imminente. Le dichiarazioni di Marotta per me confermano la partenza. — Signor Bean 🐻 (@BeanInterista) October 17, 2022

Ma come? Mi stai dicendo che non bisogna ringraziare un presidente che scappa mesi in giro per il mondo, non ci mette mai la faccia, è dal 2020 che non tira fuori una lira sul mercato? Ma davvero? Perché a sentire molti gli Zhang devono essere adulati — Corrado Mattevi (@corrado_mattevi) October 17, 2022

“Questi rumors Non devono distoglierci da quello che deve essere un ringraziamento alla famiglia Zhang”.

Tradotto: ciaone 👋🏻 🇨🇳 — Bruja (@MagdiBruja) October 17, 2022

Ok ufficiale, Zhang ha un piede e mezzo fuori dall’inter. — Cade10 (@Cadelux) October 17, 2022