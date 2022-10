CM.IT | Paulo Sousa resta nella lista della Juve: ecco cosa sta succedendo

La panchina di Massimiliano Allegri continua a traballare e sono i tanti i nomi accostati alla Juventus se la situazione dovesse precipitare

La sconfitta patita in Champions League contro il Maccabi Haifa, ha dato un altro forte scossone alla panchina di Massimiliano Allegri. Nonostante le rassicurazioni a caldo del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, la posizione dell’allenatore rimane seriamente a rischio.

Questa mattina si è parlato anche di una fronda interna che sarebbe, ormai, ai ferri corti con il 55enne trainer livornese, il partito dei ‘No Max’ che potrebbe allargarsi a vista d’occhio dopo il mini ritiro imposto dopo il 2-0 di Haifa e la quasi certezza di non passare il turno in Champions League. Adesso, poi, arriva il sentitissimo derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric, una partita tutt’altro che semplice con una classifica che piange: sono sette i punti di distacco dal quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions, attualmente occupato dall’Udinese di Andrea Sottil e dal Milan di Stefano Pioli. Mentre la vetta, dove si trova lo splendido Napoli di Luciano Spalletti, è lontana dieci lunghezze.

È chiaro che tutto dipenderà dai prossimi impegni, ma se contro il Torino arriverà un’altra sconfitta pesante, la situazione potrebbe precipitare immediatamente, senza neanche attendere la pausa per il Mondiale in Qatar del prossimo novembre. E sono tanti gli allenatori accostati alla panchina della Juventus in caso di addio anticipato di Allegri: dai traghettatori Paolo Montero, già in organico, e Claudio Ranieri, ai nomi per il presente e il futuro come Zinedine Zidane, Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino. Senza dimenticare la suggestione Antonio Conte, ma per l’attuale manager del Tottenham bisognerebbe attendere la fine della stagione in corso. Ma c’è anche un altro nome che circola con insistenza.

Paulo Sousa nella lista per il post Allegri: la situazione

Avvistato in Italia nello scorso weekend, Paulo Sousa è un nome che aleggia su diverse panchine della Serie A da settimane. È stato accostato al Verona, che ha esonerato Gabriele Cioffi, e anche all’Inter, quando si pensava ad una possibile separazione da Simone Inzaghi. Ma a resistere ancora è la possibilità Juventus. Stando, infatti, alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, nessun intermediario ha proposto Paulo Sousa ai dirigenti della Juventus nei giorni scorsi, ma il suo nome resta valido nel caso in cui i bianconeri dovessero decidere di dire addio ad Allegri, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Per il portoghese, fermo dopo la fine dell’esperienza col Flamengo, sarebbe un ritorno a Torino, vista la precedente esperienza da calciatore dal 1994 al 1996. I prossimi risultati saranno decisivi, per Allegri e per l’intera stagione della Juventus.