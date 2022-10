Il ritorno di Conte: “Ingaggio ridotto per la Juve”

Il possibile ritorno di Conte sulla panchina bianconera: “Ingaggio ridotto per la Juve”. L’annuncio a sorpresa sul futuro dell’allenatore italiano. Tutti gli aggiornamenti

Tiene sempre banco in casa Juventus la posizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, dopo il crollo di San Siro, non è ancora a rischio esonero: il primo vero bilancio della società ed eventuali decisioni sull’allenatore verranno prese solo nella prossima sosta per il Mondiale in Qatar.

“L’allenatore non è mai stato in dubbio, lo voglio dire: c’è stata fiducia dopo la gara col Bologna, ma si sono fatti pochissimi allenamenti. Sono fiducioso perché ho visto i ragazzi tornati dalle Nazionali con il piglio giusto. Vedremo se basterà”. Prima del ko col Milan, Pavel Nedved aveva blindato nuovamente la posizione dell’allenatore. Su Allegri, però, c’è sempre l’ombra di Antonio Conte nonostante la recente smentita del diretto interessato: “Con questa domanda si manca di rispetto all’attuale allenatore della Juventus e a me che alleno il Tottenham. La stagione è appena iniziata. Al momento sono felice, mi trovo bene al Tottenham con Paratici. Non vedo problemi”. Per il tecnico degli ‘Spurs’ si parla già di possibile rinnovo, ma nelle ultime ore è stata nuovamente avanzata l’ipotesi del ritorno in bianconero.

Juventus, annuncio sul possibile ritorno di Conte: “Pronto a ridurre l’ingaggio”

Su Twitter, il giornalista Marcello Chirico scrive: “Ovunque va ad allenare la gente impazzisce per lui. Antonio Conte, però, spera sempre di essere richiamato alla Juventus, dove sarebbe disposto ad accontentarsi di uno stipendio inferiore a quello attuale preso al Tottenham“. L’ex bianconero sarebbe dunque disposto a ridursi l’ingaggio per ritornare a Torino, nonostante i recenti rumors provenienti dall’Inghilterra che parlavano di un Tottenham disposto a fare follie per blindare il tecnico. Negli scorsi giorni, infatti, si è parlato di una possibile offerta di circa 20 milioni di sterline l’anno da parte di Paratici per convincere Conte a rifirmare con gli ‘Spurs’. Ad oggi è ancora prematuro parlare del suo ritorno in bianconero, ma Massimiliano Allegri è già avvisato. Staremo a vedere.