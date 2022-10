Nuovi arrivati e senatori: nasce il partito dei ‘No Max’

Dubbi su Allegri anche da parte dei giocatori bianconeri, dai nuovi arrivati ai senatori di lungo corso. Le novità in casa Juve

Inizia questa mattina il mini-ritiro della Juventus verso il derby contro il Torino di Juric. I bianconeri torneranno in campo sabato, alle ore 18.00, allo ‘Stadio Olimpico’.

A sorpresa, dopo il rientro a Torino i bianconeri sono tornati a casa e inizieranno il ritiro solo questa mattina. Saranno inoltre esentati i giocatori infortunati, Di Maria compreso. Il ritiro, di fatto, durerà solo due giorni e con la squadra che non sarà al completo, ma servirà a Massimiliano Allegri per cercare di ricompattare il gruppo in vista di un derby che sa già di ultima spiaggia anche in campionato. La Juve, infatti, è a -10 dal Napoli capolista e non può più permettersi passi falsi. “Le dimissioni? Assolutamente no, una sfida quando diventa più difficile è bella. Bisogna uscirne con coraggio, voglia e passione, tutti insieme”. Come annunciato nel post partita di Champions, Allegri non pensa affatto alle dimissioni e può ancora godere della fiducia della società e in particolare del presidente Andrea Agnelli. La conferma, però, è a tempo e il primo vero bilancio sarà fatto a novembre, durante la lunga pausa per il Mondiale. Lì si tireranno le somme della prima parte di stagione e il tecnico bianconero ha un mese per raddrizzare l’annata, quantomeno in campionato. Dopo il Maccabi, lo stesso allenatore e soprattutto Agnelli hanno scaricato il grosso delle responsabilità sui giocatori. “Io sto parlando di gruppo, non di responsabilità individuali. Non è colpa dell’allenatore se non vinciamo un tackle”, ha tuonato il numero uno del club bianconero. I pochi giorni di ritiro, dunque, serviranno anche per capire se nella squadra c’è qualcuno che rema contro Allegri.

Juventus, da Cuadrado a Di Maria: aumentano i ‘No Max’ all’interno del gruppo bianconero

Come riportato da ‘La Repubblica’, al momento tra chi rema contro o a favore c’è anche chi non rema proprio, o “perché non ce la fa più” come Bonucci, Cuadrado e Alex Sandro, o “perché non è interessato a farlo per questa barca”. Sono lampanti gli esempi di Paredes e Di Maria, che sembrano con la testa già al Mondiale. Anche Pogba ha anteposto gli interessi della Francia a quelli della Juve. Come riferito dal quotidiano, i nuovi si chiedono ancora oggi dove siano capitati, mentre i vecchi ricordano come il rapporto con l’allenatore fosse già logorato nel 2019. Tra i ‘No Max’, dunque, oltre agli ultimi arrivati spiccano anche senatori del calibro di Bonucci e Cuadrado. Allegri dovrà riconquistare anche la loro fiducia per svolta la stagione.