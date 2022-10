Roma, il 2022 di Dybala è finito: l’esito UFFICIALE degli esami

Il 2022 con la Roma di Paulo Dybala potrebbe essersi concluso in anticipo: è ufficiale l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’argentino

Finisce qui, a meno di recuperi lampo, il 2022 giallorosso di Paulo Dybala. Il giocatore argentino è stato sottoposto oggi agli appositi esami dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. Dopo aver realizzato il rigore del decisivo 2-1 contro i salentini, la ‘Joya’ si è subito fermata per un problema muscolare. L’esito degli esami a cui si è sottoposto l’argentino hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Il calciatore, fanno sapere dal club giallorosso, ha già iniziato il percorso di recupero.

In attesa di conoscere il grado della lesione, appare difficile, quasi impossibile, che il giocatore possa rientrare per le ultime gare di campionato che si giocheranno a novembre. L’ultimo match della Roma è in programma il 13 novembre in casa contro il Torino. Non è preclusa però per Dybala la possibilità di disputare il Mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina. Il giocatore farà di tutto per riuscire a tornare a disposizione e rientrare tra i convocati. Avevamo infatti sottolineato come le speranze per il Qatar fossero vive.

Per Dybala oggi è quindi iniziato il conto alla rovescia. Mancano 39 giorni al calcio d’inizio del Mondiale in Qatar e l’argentino, nonostante l’infortunio patito con il Lecce, conta di far parte del grande evento con la maglia dell’Albiceleste. Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato la lesione al retto femorale sinistro, un infortunio per lui inedito. Proprio quest’ultimo elemento può giocare a favore dell’attaccante, che spera di poter ridurre i tempi per riassorbire la lesione. Dybala, dunque, ha già impostato la tabella di marcia per tornare a disposizione di Scaloni in tempo per lo storico appuntamento. Le sue condizioni saranno valutate di settimana in settimana: al momento non ci sono certezze, ma l’ottimismo è tornato. Il sogno Mondiale della ‘Joya’ non è sfumato.