CM.IT | Dybala, speranza Mondiale: domani gli esami della Joya

Dybala svolgerà domani gli esami che definiranno l’entità della sua lesione: Roma e Argentina attendono

Lo sguardo triste di Paulo Dybala ha contagiato tutti i tifosi della Roma e i suoi milioni di followers in tutto il mondo. La paura che l’infortunio subito con il Lecce possa strappargli il sogno Mondiale, conquistato a suon di prestazioni di alto livello, è tanta.

Non ci sono dubbi sulla presenza nella lista di Scaloni della Joya, che nelle sue prime 11 gare come romanista ha messo a segno sette reti e due assist. Senza di lui i giallorossi soffrono ed è per questo che Mourinho ha deciso di schierarlo praticamente sempre, nonostante una preparazione precampionato privata dei suoi primi 16 giorni, che l’ex bianconero ha vissuto da solo in mentre il suo futuro si definiva tra una trattativa e l’altra.

Lo Special One gli ha concesso riposo solo quando, nel riscaldamento con l’Atalanta, l’attaccante avvertì il fastidio ripresentatosi purtroppo ieri.

Infortunio Dybala: domani gli esami con la speranza Mondiale

Il tecnico ha definito difficile rivedere in campo Dybala prima del 2023, ma si riferiva alla sua presenza con la maglia romanista, senza fare riferimenti al Mondiale. Mancano 41 giorni alla partita inaugurale del torneo e speranze di vedere la Joya in campo con Messi e compagni, per ora, ci sono. Tutto dipenderà dagli esami che l’attaccante svolgerà domani, che definiranno l’entità della sua lesione in maniera definitiva. Le sensazioni, in questa fase, lasciano il tempo che trovano sia in un senso, che nell’altro. Era ovvio che Dybala ieri fosse particolarmente spaventato (il Qatar è dietro l’angolo) e che Mourinho raccogliesse da lui sensazioni estremamente negative, ma il verdetto sulle sue condizioni ancora non c’è. Nel giro di 24 ore, sapremo.