Gol e infortunio immediato: Mourinho perde il suo campione

Problemi per la Roma che perde il suo giocatore migliore. Il calciatore si è fermato dopo aver calciato il rigore

La Roma è tornata in vantaggio contro il Lecce, ad inizio ripresa, grazie a Paulo Dybala, che non ha sbagliato il calcio di rigore. Niente esultanza però per l’argentino, che nel calciare ha subito un problema muscolare.

Grande smorfia di dolore dopo il gol per l’ex Juventus, immediatamente sostituito da Mourinho. Dybala si è così seduto in panchina, visibilmente preoccupato, ricevendo le prime cure del caso: ghiaccio posto sul bicipite femorale della coscia sinistra.

Nel corso della partita stop anche per il giocatore del Lecce, Askildsen, infortunatosi al quadricipite femorale. Continuano dunque i problemi muscolari in Serie A. Ormai non si contano, davvero, più i calciatori che sono in infermeria.

Roma, si ferma Dybala: secondo stop per l’argentino

Per Dybala si tratta del secondo stop. L’ultimo, accusato nel pre-gara di Roma-Atalanta, non gli ha impedito di rispondere alla convocazione in Nazionale.

Il problema accusato stasera, invece, potrebbe fargli saltare qualche partita. Impossibile fare pronostici prima degli esami strumentali che daranno certezze sull’entità del danno. In casa Roma si incrociano le dita: giovedì si volerà in Spagna per la sfida di Europa League, contro il Betis, poi fra 8 giorni ci sarà la trasferta a Genova, per il match contro la Sampdoria di Stankovic.

Ci sarà così da capire se Dybala sarà disponibile per il super match di domenica 23 ottobre, all’Olimpico, contro il Napoli.

L’assenza dell’argentino sarebbe chiaramente pesantissima. Il suo inizio di stagione è stato davvero perfetto: contro il Lecce è arrivato il quinto gol in campionato, dove ha realizzato anche due assist. Due, infine, i centri in Europa League.

Per la Roma, quello di Dybala, è l’ennesimo infortunio. Mourinho, al momento, non può contare su Karsdorp, Wijnaldum e Celik.