Tra Inter e Milan una è di troppo, l’intreccio fa gioire il Manchester United

Nerazzurri e rossoneri si trovano protagoniste loro malgrado di un intreccio che regalerà l’attaccante al Manchester United

Inter o Milan, una è di troppo. Il derby della Madonnina si estende anche al calciomercato con le società lombarde protagoniste di un intreccio che potrebbe regalare il bomber al Manchester United.

Sono proprio i Red Devils il club a caccia di un attaccante per la prossima stagione. La squadra di ten Hag non vive propriamente un’annata entusiasmante con i sei gol incassati nel derby a testimoniarlo. Gli inglesi devono completare una rivoluzione iniziata quest’estate con l’arrivo di ten Hag e sono alla ricerca di un bomber per il prossimo anno. Ovviamente da Manchester sono pronti ad investire una cifra molto consistente se trovano il profilo giusto e sono, al momento, tre i nomi al vaglio della dirigenza e due toccano molto da vicino Inter e Milan.

Calciomercato Inter e Milan, doppia insidia dallo United

Il Manchester United ha messo, infatti, nel mirino Noah Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo che, come raccontato da Calciomercato.it, piace anche alle due milanesi. La concorrenza inglese non è facile da battere ma il 22enne non è l’unico nome sul taccuino dei dirigenti dei Red Devils per garantire un attaccante importante a ten Hag.

Il portale ‘fichajes.com’ rilancia il nome di Lautaro Martinez in ottica Manchester. L’interesse per l’attaccante argentino non è certo una novità per lo United, ma l’indiscrezione si lega anche alle ultime parole dell’agente del Toro. “In futuro può succedere di tutto – le parole del procuratore -. Non si può escludere che in futuro appaiano altri club sul mercato per lui ma non ha fretta”.

Parole che non chiudono certo ad una cessione con il Manchester United che potrebbe presentare la classica offerta faraonica per convincere l’Inter. Il terzo nome per i ‘Red Devils’ è quello di Brobbey dell’Ajax, l’unico che accontenterebbe le due italiane. In caso contrario, almeno una tra Inter e Milan resterebbe scontenta per l’affare del club inglese. Lo United cerca un attaccante, l’intreccio mette fuori causa uno tra nerazzurri e rossoneri.