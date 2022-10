Doppio ultimatum a Inzaghi: per la panchina è corsa a tre

Simone Inzaghi spalle al muro, l’Inter gli lancia un doppio ultimatum: in caso di esonero, tre i nomi per i nerazzurri

Momento difficile, a dir poco, per l’Inter e per Simone Inzaghi, dopo il nuovo passo falso di sabato contro la Roma. I nerazzurri, al quarto ko in campionato e al quinto complessivo in dieci gare stagionali, vedono allontanarsi la vetta e gli interrogativi sul prosieguo dell’annata iniziano a farsi preoccupanti.

Dal punto di vista della prestazione, si è visto qualcosa di meglio rispetto alla disfatta contro l’Udinese, ma è comunque una Inter lontana parente delle sue versioni migliori. E adesso, la posizione di Inzaghi, nonostante la società gli abbia ribadito la fiducia, inizia a farsi seriamente traballante. Al punto che non si possono escludere scenari, anche nell’immediato, clamorosi. L’ingresso in un ciclo di gare fondamentali è stato disastroso, ci si attende a questo punto una reazione contro il Barcellona. Se non dal punto di vista del risultato, nella consapevolezza della difficoltà della sfida, quantomeno dal punto di vista della prestazione. Con una richiesta precisa all’allenatore, che dovrebbe schierare nuovamente Onana in Champions League. Ossia, quella di concludere l’alternanza e fare una scelta tra i pali.

Inter, Inzaghi sull’orlo del baratro: spunta la pista ‘interna’

L’ultimatum, dalla scelta sul portiere, si sposta anche ai risultati sul campo. In caso di doppia sconfitta ulteriore nei prossimi giorni contro Barcellona e Sassuolo, la panchina di Inzaghi potrebbe saltare per davvero. Anche subito dopo il match contro i blaugrana, se i nerazzurri dovessero soccombere malamente. Ed è inevitabile che si guardi già alle possibili soluzioni, in caso di ribaltone. Prende piede la pista ‘interna’, con il tecnico campione d’Italia con la Primavera, Christian Chivu. Anche se lo stesso Chivu è in bilico dopo un avvio difficile. Una ipotesi che risulterebbe fortemente gradita dall’ambiente sarebbe quella che porterebbe a Dejan Stankovic: sembra lui al momento, con Ranieri, il nome favorito. Un’altra pista per l’immediato sarebbe Paulo Sousa, anche se il profilo del tecnico portoghese, reduce da ultime esperienze in panchina non esaltanti, non entusiasmerebbe la dirigenza.