ESCLUSIVO Pastorello: “Non ho alcun dubbio su Arthur”

L’agente del brasiliano è intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it a margine dell’intervento al Social Football Summit

Non solo Acerbi e Meret. In esclusiva a Calciomercato.it, a margine dell’intervento al ‘Social Football Summit’, il noto agente Federico Pastorello ha parlato anche di Arthur.

Il centrocampista brasiliano ha lasciato la Juventus nell’ultimo giorno di mercato per trasferirsi in prestito al Liverpool. Federico Pastorello ai nostri microfoni ha raccontato le prime settimane del calciatore in Inghilterra e ne ha delineato le prospettive future.

“Arthur ha giocato molto poco l’anno scorso, ha poi avuto un intervento, programmato, a giugno saltando quindi una parte della preparazione. Non era nei piani di Allegri, quindi non si è allenato con il resto della squadra, di conseguenza è normale che arrivando all’ultimo giorno in queste condizioni, dal suo punto di vista avesse bisogno di un extra lavoro”.

Pastorello in ESCLUSIVA a Calciomercato.it: “Arthur farà bene a Liverpool”

Una situazione personale che si è innestata anche nell’approdo in un nuovo campionato con caratteristiche diverse dalla Serie A: “Inoltre, la differenza fra Inghilterra e Italia – ha, infatti, aggiunto Pastorello – sotto questo aspetto è enorme, quindi c’era questa necessità di recuperare il gap fisico rispetto ai compagni”.

Si spiega così il minutaggio non elevato fin qui racimolato da Arthur a Liverpool, ma ora il brasiliano è pronto a ritagliarsi il suo spazio alla corte di Klopp: “Ora ha recuperato ed è a completa disposizione dell’allenatore. Non ho alcun dubbio che farà molto bene con la maglia del Liverpool”.