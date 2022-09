UFFICIALE l’infortunio muscolare: altro ko per Inter-Barcellona

Altro infortunio in vista della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona: il comunicato ufficiale

Continuano ad aumentare gli infortuni in questa pausa delle nazionali. Anche chi non è stato convocato dalla rispettiva compagine è stato fermato per problemi muscolari o addirittura infortuni ancor più gravi. A farne le spese sono un po’ tutti i club. Notizie tutt’altro che felici visto che il prossimo mese e mezzo è ricchissimo di partite, in particolare per chi gioca le coppe. E guardando proprio alle coppe e in particolare alla Champions League, il prossimo 4 ottobre a San Siro andrà in scena la sfida tra Inter e Barcellona.

Quello di Milano si profila come un match chiave per i nerazzurri se vorranno riuscire a centrare la qualificazione. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, infortunatosi con la Croazia e costretto ad uno stop di 3-4 settimane. Anche in casa Barcellona però le notizie sono tutt’altro che buone, in particolare per quanto riguarda la difesa. Xavi ha perso per un mese Kounde, mentre potrebbe essere più serio l’infortunio di Araujo, con l’uruguayano che vede a rischio anche il Mondiale in Qatar. Ed ecco ora arrivare una nuova, brutta notizia per il tecnico dei catalani.

UFFICIALE Barcellona, guaio Xavi: anche Bellerin ko

L’infortunato, questa volta, è Hector Bellerin. Il terzino ha infatti riportato un problema al soleo della gamba sinistra. Lo ha comunicato ufficialmente lo stesso club blaugrana, sottolineando come mercoledì (domani) il giocatore sarà sottoposto a nuovi accertamenti. Difficile quindi che il calciatore possa essere a disposizione di Xavi per la sfida contro i nerazzurri in quel di San Siro. Bellerin non è certamente una prima scelta dell’allenatore e in stagione ha collezionato fino ad ora solo due presenze, complici continui problemi legati agli infortuni.

Questo il comunicato del Barcellona:

“Nella sessione d’allenamento di martedì mattina, Hector Bellerin ha riportato complicazioni al soleo della gamba sinistra. Mercoledì il giocatore sarà sottoposto ad una serie di test medici per determinare la gravità del problema”.