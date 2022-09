Un mese di stop: il big salta anche Inter-Barcellona

È confermato il lungo stop per il big: salterà anche il doppio confronto di Champions League tra Inter e Barcellona

La sosta per le Nazionali si conferma indigesta per i club e in particolare per le big europee. A farne le spese è stato anche il Milan di Stefano Pioli con il pesante ko di Mike Maignan.

I controlli strumentali a cui è stato sottoposto il portiere rossonero hanno infatti evidenziato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Una brutta tegola che priva Pioli del suo portiere titolare per circa un mese. Le partite che salterà sono diverse: non ci sarà contro l’Empoli alla ripresa del campionato e nemmeno nei big match contro Chelsea, sia all’andata che al ritorno, e Juventus. Sempre in Francia-Austria di Nations League, inoltre, la Nazionale campione del mondo in carica ha perso per infortunio anche Kounde. Una pesante tegola soprattutto per il Barcellona di Xavi. “Jules Kounde ha avuto un problema al tendine del ginocchio e Mike Maignan un problema al polpaccio. Non saranno disponibili per la partita di domenica in Danimarca. Perdiamo altri due giocatori per infortunio. I giocatori sono sottoposti a un ritmo infernale con la sequenza delle partite tra club e Nazionali”, ha annunciato il ct Deschamps nel post partita.

Barcellona, un mese di stop per Kounde: salta l’Inter

Secondo quanto riportato da ‘AS’, per Kounde si profila un lungo stop: il difensore francese dovrà restare ai box per circa quattro settimane e salterà il doppio confronto di Champions League contro l’Inter. Ma non solo. Il Barça, infatti, rischia di perdere per diverse partite anche Frenkie de Jong, Ronald Araujo e Memphis Depay. Anche i tre giocatori si sono fermati nelle rispettive Nazionali, con il club blaugrana che è in attesa della prima diagnosi e degli esami. L’Inter di Inzaghi sfiderà la squadra catalana il prossimo 4 ottobre a San Siro, e successivamente il 12 ottobre al Camp Nou nel match di ritorno della fase a gironi. Non ci sarà sicuramente Kounde, in attesa di aggiornamenti sugli altri infortunati.