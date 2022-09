Mourinho sorride, UFFICIALE: intervento riuscito

Roma, buone notizie per Mourinho con l’operazione perfettamente riuscita: il comunicato ufficiale

Giornata di buone notizie per la Roma e per José Mourinho per quanto riguarda il punto sugli infortunati. Dopo la notizia di Dybala, che non ha riscontrato lesioni e si è messo in viaggio per raggiungere il ritiro della nazionale argentina rispondendo alla chiamata del ct Scaloni, ecco un’altra nota positiva. Notizia che riguarda Rick Karsdorp. L’olandese aveva rimediato una lesione al menisco e si sarebbe dovuto operare in giornata: così è stato.

Il difensore è stato infatti operato in Svizzera in giornata e l’intervento è stato eseguito con successo. Il giocatore, che ancora non è rientrato in Italia, ora dovrà osservare un periodo di riposo. Mourinho dovrà fare a meno di lui per qualche settimana. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso:

“Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro per meniscectomia mediale.

L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è terminato con successo.

Il calciatore resterà nella clinica svizzera per poi iniziare a breve il ciclo di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini”.