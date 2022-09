UFFICIALE, panchina a De Zerbi: i dettagli della firma

Mister Roberto De Zerbi, dopo l’esperienza sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, torna ad allenare: arriva il comunicato ufficiale del club

Roberto De Zerbi torna in panchina. Il tecnico bresciano era rimasto senza squadra, dopo aver rescisso il contratto con lo Shakhtar Donetsk. Sulle pagine di Calciomercato.it vi avevamo raccontato della possibilità concreta di un approdo dell’ex Sassuolo al Brighton in Premier League.

La panchina del club inglese è da poco rimasta vacante, con Potter che ha deciso di sposare la causa Chelsea. Nelle scorse ore erano proseguiti positivamente i contatti con De Zerbi e si attendeva una decisione definitiva entro domani. Alla fine il matrimonio è avvenuto, col Brighton che stasera ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui rende noto di aver affidato la panchina a De Zerbi: “Siamo lieti di confermare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo capo allenatore del club (contratto fino al 2026, ndr). Il 43enne italiano ha concordato i termini contrattuali finali con il club nella tarda domenica pomeriggio, dopo aver incontrato per la prima volta Tony Bloom, Paul Barber e Davud Weir a Londra all’inizio di questa settimana“.

De Zerbi nuovo allenatore del Brighton: adesso è UFFICIALE

Il presidente Bloom si è così espresso sulla nuova guida tecnica: “Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo capo allenatore. Le sue squadre presentano un marchio di calcio eccitante e coraggioso. Sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno superbamente alla nostra squadra“.

“Roberto ha dato prova della sua indubbia capacità con il lavoro in Italia e in Ucraina – ha dichiarato invece il direttore tecnico del Brighton David Weir -. Ciò che è riuscito a raggiungere a Sassuolo certamente si distingue da resto“. La società, inoltre, ha concluso l’annuncio dando il “benvenuto a Roberto. Non vediamo l’ora di presentarlo alla nostra squadra e di fornire tutto il supporto di cui ha bisogno per introdurre la sua filosofia di coaching e aiutare i giocatori a continuare il loro brillante inizio di stagione“. Dunque, De Zerbi è pronto a ripartire dall’Inghilterra, in un contesto fantastico dove potrà accrescere le proprie abilità.