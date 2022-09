CM.IT | Contatti positivi per De Zerbi al Brighton: fissata la deadline

Le ultime su Roberto De Zerbi che continua i dialoghi con il Brighton per un approdo in Inghilterra al posto di Potter finito al Chelsea. C’è anche un concorrente

La girandola di panchine non è ancora finita. Una decina di giorni fa il Chelsea ha salutato Thomas Tuchel per poi abbracciare successivamente Graham Potter, tecnico classe 1975 proveniente dal Brighton. I ‘Seagulls’ sotto la sua guida hanno ottenuto ottimi risultati sia l’anno scorso che all’inizio di questa stagione, ed ora si ritrovano senza guida tecnica e con un vuoto da colmare con un altro allenatore di rilievo. In questo contesto va ad inserirsi proprio la figura di Roberto De Zerbi, ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk, di cui vi stiamo parlando ormai da qualche tempo.

L’allenatore italiano al Brighton è una possibilità concreta e nei giorni scorsi vi avevamo anticipato di contatti per approfondire la questione, e provare così ad andare nella direzione di un’avventura in salsa britannica per De Zerbi che punta a tornare in sella.

Calciomercato, continuano concretamente i dialoghi tra il Brighton e De Zerbi: i dettagli della trattativa

Arrivano ulteriori novità in merito alla possibilità di vedere Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it continuano concretamente, e positivamente, i dialoghi tra l’allenatore italiano ex Sassuolo, e il club inglese orfano di Potter. La trattativa procede e si discute di un progetto lungo su base triennale: è attesa una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, entro lunedì al massimo.

Al netto di De Zerbi c’è anche un concorrente per la panchina dei ‘seagulls’: si tratta di Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt. È sfida per il dopo Potter.