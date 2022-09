CM.IT | De Zerbi al Brighton possibilità concreta: contatti previsti

Panchine in grande movimento in questo primo scorcio di stagione. In Premier un effetto domino ha portato Potter dal Brighton al Chelsea. Una situazione aperta che potrebbe anche portare De Zerbi in Inghilterra: le ultime

Una manciata di giornate ed un mesetto di gioco bastano per iniziare a tirare le prime somme di questo inizio di stagione. È esattamente ciò che ha fatto il Bologna che ha recentemente esonerato Sinisa Mihajlovic per accogliere poi Thiago Motta, così come ha fatto anche una big europea del calibro del Chelsea che dopo il ko di Champions contro la Dinamo Zagabria ha salutato Thomas Tuchel, che quella competizione in ‘Blues’ l’aveva anche vinta. Al posto del tecnico tedesco i londinesi hanno scelto e ufficializzato Graham Potter arrivato direttamente dal Brighton che ha quindi dovuto rinunciare alla propria guida tecnica.

A Londra Potter ritroverà Marc Cucurella costato oltre 65 milioni, mentre il suo ex club è rimasto a bocca asciutta ed a caccia di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina. Nel ventaglio di scelte ci rientra anche un nome italiano: quel Roberto De Zerbi che era stato accostato al Bologna prima dell’approdo di Thiago Motta.

Calciomercato, De Zerbi-Brighton possibilità concreta: previsti contatti

L’ex allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, potrebbe dunque tornare in sella ad una panchina importante. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il tecnico italiano al Brighton è una possibilità concreta. A tal proposito è infatti previsto un contatto ad inizio della prossima settimana da remoto, il tutto prima poi di eventuali altri incontri da tenersi dal vivo per poter approfondire i dettagli del caso. Il progetto piace a De Zerbi e si respira sano ottimismo.