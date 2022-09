Champions, la cronaca di Psg-Juventus 2-1 e Salisburgo-Milan 1-1

Si apre la tre giorni europea delle italiane con le sfide di Champions League della Juventus, contro il Psg, e del Milan, che fa visita al Salisburgo

L’attesa è finita, riparte la Champions League edizione 2022/2023. Tutte le squadre sono pronte a dare l’assalto ai campioni in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tra queste, si spera, ci sono le quattro italiane, due delle quali scendono in campo stasera.

Stiamo parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, che sarà ospite dello stellare Paris Saint-Germain del tridente Messi–Neymar–Mbappe, guidati in panchina da Christophe Galtier I bianconeri sono al centro delle critiche per le opache prestazioni fatte vedere in queste prime cinque giornate del campionato di Serie A, l’ultima in ordine di tempo quella contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha portato in dote un punto grazie al gol di Milik. Orfana di Paul Pogba, che ieri si è sottoposto all’operazione per risolvere il problema al ginocchio, e dell’ex Angel Di Maria, problemi muscolari per l’argentino, Allegri si affida a Dusan Vlahovic in attacco e alla regia dell’altro ex, Leandro Paredes. Calciomercato.it vi offre la cronaca del ‘Parco dei Principi’ di Parigi.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-JUVENTUS

PSG (3-4-3): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Neymar, Mbappe, Messi.

Allenatore: Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.

Allenatore: Allegri.

Allo stesso orario, toccherà esordire anche al Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli. Per il primo match del gruppo E, che comprende anche Chelsea e Dinamo Zagabria, i rossoneri faranno visita al Salisburgo del giovanissimo allenatore, solo 34 anni per lui, Matthias Jaissle. I rossoneri arrivano all’appuntamento di Champions con morale a mille dopo la convincente e meritata vittoria ottenuta nel derby contro i ‘cugini’ dell’Inter di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Red Bull Arena’ di Salisburgo.

FORMAZIONI UFFICIALI SALISBURGO-MILAN

SALISBURGO (4-3-1-2): Koch; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Kameri, Kjaergaard; Fernando, Okafor. All.: Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

ARBITRO: Srdjan Jovanovic (Serbia)