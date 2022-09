Per Pogba arriva l’annuncio UFFICIALE: la Juve dice tutto

E’ arrivato il comunicato della Juventus su Paul Pogba: il club bianconero fa chiarezza sulle condizioni del centrocampista francese

Operazione riuscita. Paul Pogba è stato sottoposto quest’oggi ha un intervento chirurgico per risolvere il suo problema al ginocchio.

Dopo le parole in conferenza di Allegri, è arrivato il comunicato ufficiale della Juventus: “Questa sera Paul Pogba è stato operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna – si legge nella nota del club – . L’intervento chirurgico, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del Responsabile Sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito”. L’operazione si è resa necessaria dopo che, al secondo giorno di allenamento in campo, il francese ha accusato nuovamente fastidio al ginocchio che lo aveva costretto allo stop. Da qui la scelta di procedere in maniera rapida con la soluzione chirurgica, con il calciatore che spera di poter accelerare i tempi di recupero e di essere disponibile per il Mondiale. Per la Juventus cambia poco: Pogba in bianconero si rivedrà solamente nel 2023.

Juventus, Pogba operato: le ultime

Sui tempi di recupero dubbi dopo la decisione di operarsi non ce ne sono. Ne ha parlato anche Allegri in conferenza prima di Psg-Juventus. “Pogba lo riavremo a gennaio, dobbiamo essere realisti, difficilmente rientrerà prima di novembre. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45-50 giorni all’inizio del Mondiale. Che lo giochi o meno, non è un mio problema”.

Del resto, la vista sul Mondiale ha condizionato tutte le scelte di Pogba in questa vicenda. Infortunatosi durante la tournée americana della Juventus, il francese si è sottoposto a diversi consulti medici prima di prendere la sua decisione. Terapia conservativa la scelta fatta per provare a convivere con il problema e non rischiare la rassegna iridata.

Una scelta che non ha portato però i frutti sperati e così Pogba questa sera è stato costretto a operarsi. Ora si attende di capire quanto potrà tornare in campo. Allegri è stato chiaro: in bianconeri lo si vedrà soltanto il prossimo anno, Deschamps potrà fare affidamento su di lui prima? Non semplice, ma il verdetto si avrà soltanto qualche settimana.