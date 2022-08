DIRETTA CM.IT | Gosens, fase di stallo tra Inter e Bayer: ecco la situazione

Gosens è partito tre volte dalla panchina nelle prime quattro giornate di Serie A. Da ieri un emissario del Bayer è a Milano per cercare di strapparlo all’Inter

Bayer Leverkusen in missione a Milano per provare a strappare Gosens all’Inter. Un dirigente del club tedesco, David Ozek, ieri sera è stato anche al ‘Meazza’ ad assistere alla sfida contro la Cremonese vinta 3-1 dalla squadra di Inzaghi.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Bayer ha presentato un’offerta per il solo prestito del laterale tedesco che fin qui ha deluso in maglia nerazzurra. Prestito senza obbligo di riscatto, formula che l’Inter non gradisce e così la trattativa è al momento in una fase di stallo.

Marotta e soci non intendono chiudere su queste basi, dunque l’operazione ha chance di andare in porto solo se le ‘Aspirine’ presentassero una nuova offerta con una formula diversa, in grado di dare maggiori garanzie all’Inter in merito all’acquisto del cartellino del tedesco, ben disposto a trasferirsi in Germania anche in ottica Mondiale in Qatar.

L’Inter ha individuato principalmente in Borna Sosa dello Stoccarda, croato da tempo nei radar di Ausilio, l’eventuale sostituto di Gosens. Il croato aveva un accordo con l’Atalanta, l’operazione poi non si è conclusa sia per motivi di liste e sia perché gli orobici non sono riusciti a vendere Hateboer.

L’uscita di Gosens, che ha iniziato col freno a mano la stagione (tre volte partito dalla panchina nelle prime quattro giornate di Serie A) consentirebbe alla dirigenza di riaprire il file Acerbi (a Milano da domenica), il cui arrivo come noto è stato bloccato da Zhang. Il tutto per un gioco di incastri in termini di stipendi: Gosens guadagna circa 3 milioni netti, Borna Sosa 1 milione e Acerbi 2.

Calciomercato Inter, Acerbi se parte Gosens

Senza la partenza di Gosens, l’arrivo ad Appiano di Acerbi salterebbe definitivamente nonostante il pressing a oltranza di Inzaghi: “Se mi aspetto che si riapra la trattativa per Acerbi? Assolutamente sì – ha tuonato ieri il tecnico nella conferenza stampa post successo sulla Cremonese – In questo tour de force di partite, anche a livello numerico, abbiamo bisogno di altri giocatori. La condizione ancora non è ottimale, ci sono anche gli infortuni e avremo tante gare ravvicinate davanti nelle prossime settimane”.