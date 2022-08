CM.IT | Galliani, zero punti e problemi per Pezzella: la situazione

Dopo tre giornate, il Monza di Berlusconi e Galliani sono ancora a quota zero punti in classifica. E anche sul mercato ci sono problemi

L’avvio del Monza all’esordio assoluto nel campionato di Serie A nella sua storia, non è stato dei migliori. Nelle tre partite disputate fino a questo momento, la squadra brianzola ha raccolto zero punti, come l’altra neopromossa, la Cremonese.

Dopo il 2-1 interno patito all’esordio contro il Torino di Ivan Juric, gli uomini di Giovanni Stroppa hanno preso quattro gol dal Napoli allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ e due dall’Udinese di Sottil tra le mura amiche dell’U-Power Stadium di Monza. Allo stato attuale, sono otto i gol incassati dal portiere Michele Di Gregorio, mentre oltre a quello di Colpani contro i bianconeri nell’ultimo turno del campionato di Serie A, l’altro gol è stato realizzato dal portoghese Dany Mota.

Una situazione complicata e adesso arriva una partita difficilissima sul campo della Roma capolista di José Mourinho, reduce dal pareggio conquistato sabato scorso a Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri, grazie al primo gol stagionale di Tammy Abraham. E per Giovanni Stroppa iniziano a circolare le voci su un possibile esonero, scatenati anche i bookmaker che quotano l’addio dell’allenatore della promozione alla panchina del Monza a solo 1.45 volte la posta in gioco. Una settimana che si preannuncia complicata per la squadra e per lo stesso tecnico che, dopo la Roma, affronterà l’altra neopromossa, il Lecce di Baroni.

Pezzella-Monza, il Betis chiede troppo: la situazione

Oltre ai problemi di campo, l’amministratore delegato Adriano Galliani, in quelli che sono i suoi giorni, quelli del ‘Condor’, gli ultimi di calciomercato, deve far fronte ad alcuni problemi. In particolare, dopo l’infortunio di Andrea Ranocchia, il Monza ha rivolto i suoi interessi verso German Pezzella, giocatore già visto all’opera in Italia con la maglia della Fiorentina.

Ma non sarà facile strapparlo al Betis Siviglia, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno del 2025. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club spagnolo chiede una cifra ritenuta elevata dal Monza per cedere il cartellino del 31enne Nazionale dell’Argentina di Lionel Scaloni. E, nel frattempo, altri club della Serie A si sono mossi e hanno chiesto informazioni sulla situazione di Pezzella. Dunque, oltre alla distanza economica, Galliani dovrà guardarsi anche dalla concorrenza italiana in questi ultimi tre giorni che mancano alla fine della sessione estiva del mercato 2022/2023.