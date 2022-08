Colpo Belotti: Tiago Pinto e l’annuncio prima di Juve-Roma

Le dichiarazioni del General Manager della Roma Tiago Pinto prima del fischio d’inizio del big match contro la Juventus

Non solo Arrivabene, prima di Juventus-Roma ha parlato anche il General Manager giallorosso Tiago Pinto.

“La Serie A è molto competitiva e tutte le partite sono difficilissime, oggi sarà una sfida importante – ha esordito Pinto al microfono di ‘Dazn’ – Chiaro che oggi dovremo dare una risposta, ma vincere qua ogni partita è difficile. Dobbiamo affrontare tutte le partite come se giocassimo sempre contro la Juventus”.

SCUDETTO – “Penso che con Mourinho sapevamo cosa stavamo prendendo, lui è molto ambizioso, è il nostro leader. Siamo qui per migliorare ogni giorno, è un lavoro quotidiano. Non dobbiamo avere paura di dire che siamo ancora lontani dalle squadre che hanno lottato per lo scudetto negli ultimi anni. Non ci preoccupa cosa accadrà a maggio, ci preoccupa lavorare bene ogni giorno. Siamo sulla strada giusta, ma è presto per parlare di scudetto”.

BELOTTI – “Fatta per Belotti? Siamo concentrati sulla partita, negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di poter dare le risposte giuste ai bisogni della squadra. Oggi Belotti non c’è e dovremo lottare per la partita”, ha concluso Pinto.