Calciomercato, tutte le news e le trattative del 26 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 26 agosto: manca sempre meno alla chiusura

Nel giorno in cui inizierà la terza giornata di campionato, il calciomercato è pronto ad entrare nella sua fase caldissima. Sono gli ultimi giorni di trattative, con la Juventus che dopo Milik insegue ancora il colpo Paredes. Il Milan invece sonda il terreno per nuovi innesti in mediana e in difesa, mentre l’Inter continua a fare i conti con l’interesse del Psg per Skriniar. La Roma è a caccia di un sostituto di Wijnaldum, mentre la Lazio punta soprattutto ad un terzino sinistro, senza dimenticare tutti i club in lotta per la salvezza. Tutte le trattative calde di oggi.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

9.27 – Milan, si avvicina il rinnovo di Sandro Tonali: nella giornata di ieri c’è stato un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore. Firma vicina fino al 2027.

9.08 – UFFICIALE: Milik è un nuovo giocatore della Juventus.

8.50 – Trevoh Chalobah tra Inter e Milan: i rossoneri tentano il sorpasso.

8.34 – Antony, Schreuder annuncia: “100 milioni sono tanti, ma può rimanere”. Gli ultimi aggiornamenti sul gioiello brasiliano.

8.17 – UFFICIALE: il Borussia Dortmund ha annunciato il rinnovo contrattuale del 22enne Antonios Papadopoulos, centrocampista difensivo nato in Germania ma di chiare origini greche.

8.02 – Il Manchester United non molla la presa per Antony, ma il tecnico Schreuder non chiude all’addio: nonostante un’offerta da 100 milioni il brasiliano potrebbe comunque restare ad Amsterdam.