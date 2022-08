100 milioni e intreccio col Milan: annuncio ufficiale del tecnico

Intreccio internazionale dal quale potrebbe riaprirsi una pista per il Milan: 100 milioni sul piatto. L’annuncio del tecnico

Nonostante il calciomercato sia arrivato ormai alle battute finali, non mancheranno sicuramente i colpi di scena. In particolare per il Milan potrebbero riaprirsi le speranze per un colpo in attacco che sembrava poter essere sfumato.

I rossoneri infatti potrebbero trarre giovamento dalla trattativa tra il Manchester United e l‘Ajax per Antony, attaccante brasiliano che i ‘Red Devils’ vorrebbero acquistare per circa 100 milioni. Una cifra esorbitante sulla quale decide di fare chiarezza proprio tecnico degli olandesi, che dà l’annuncio ufficiale sulla trattativa con il Manchester United.

Antony-United, Schreuder annuncia: “100 milioni sono tanti, ma può rimanese”. Svolta Milan

Cifra astronomica messa sul piatto dal Manchester United per cercare di strappare all’Ajax il talento brasiliano Antony. Il classe 2000 lo scorso anno ha attirato l’attenzione di molti club collezionando 12 gol in 33 partite e proprio il club inglese sarebbe pronto a offrire 100 milioni per il brasiliano.

Oggi però, al termine dei sorteggi di Champions League, il tecnico dell’Ajax Alfred Schreuder ha dichiarato: “Non abbiamo una deadline, 80 milioni sono tanti e 100 ancora di più, ma presumo che Antony rimarrà all’Ajax. Ho spiegato ai dirigenti che abbiamo già venduto molti giocatori importanti e venderne un altro non sarebbe sicuramente una cosa positiva”. Poi il tecnico ha concluso: “Antony continua ad allenarsi con noi, non è cambiato niente. Potrebbe fare parte del gruppo contro l’Utrecht”. Così si allontana dal Manchester United Antony, notizia che potrebbe riaprire una pista importante anche per il Milan. Infatti l’Ajax per sostituire Antony aveva pensato anche ad Hakim Ziyech in uscita dal Chelsea. La mancata partenza del brasiliano però potrebbe bloccare anche il ritorno del marocchino, che vorrebbe lasciare i ‘Blues’. Così potrebbe riaprirsi la possibilità di un approdo al Milan per Ziyech, che osserva il calciatore da diverso tempo per rinforzare il lato destro del proprio attacco dove Messias e Saelemaekers non danno molte sicurezze. Ultimi giorni di calciomercato estivo in cui dunque potrebbe esserci un ribaltone finale e il Milan potrebbe pensare a un ultimo colpo importante.