TV PLAY | Napoli avvisato in diretta: “Doppio rischio se arriva Cristiano”

Si sono intensificate nelle ultime ore le voci sulla possibile suggestione che vedrebbe Cristiano Ronaldo al Napoli

Dopo aver cercato in lungo e largo un nuovo club per lasciare il Manchester United e non perdere l’opportunità di giocare ancora una volta in Champions League, Cristiano Ronaldo avrebbe incaricato Jorge Mendes di imbastire uno scambio con Victor Osimhen per approdare al Napoli.

Un’idea di mercato senz’altro affascinante, ma complicata da mettere in atto soprattutto per le esigenze di bilancio del Napoli e l’impossibilità di riconoscere un ingaggio faraonico al centravanti portoghese. Sebbene dalla Spagna abbiano rilanciato un possibile e clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo allo Sporting CP, con Fabrizio Biasin in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play abbiamo commentato la suggestione partenopea.

Questo il commento del giornalista: “In molti dicono il Napoli stia facendo vedere ottime cose sul mercato e stia facendo un bel progetto, sporcarlo con Ronaldo rischia di rovinare il giocattolo. Ronaldo è fortissimo, ma negli ultimi anni dove è andato Ronaldo lui ha sempre portato i suoi numeri, ma la squadra non ha raggiunto gli obiettivi. Se vorrei Ronaldo all’Inter? Non ce lo possiamo permettere… Con l’ingaggio di Ronaldo paghiamo tutta la rosa (ride ndr)”.

Lazio-Inter, Biasin non si fida: “Sarà ombattuta, mi aspetto ‘botte da orbi'”

SU INTER–LAZIO – “E’ una partita sempre ostica per l’Inter. Negli ultimi 3-4 anni a Roma l’Inter ha sempre fatto fatica. Niente pronostici, sarà combattuta. Mi aspetto ‘botte da orbi’. L’anno scorso ci sono state situazione complicate. Mi aspetto partita accesa. A sensazione vedremo tanti gol. Come finisce? Non so chi dare favorita, vedo due squadre sullo stesso piano. Chi ruberei alla Lazio? Anche se sono a posto a centrocampo ruberei Milinkovic-Savic. Lukaku o Immobile? Immobile mi è sempre piaciuto, non è un attaccante qualunque come dicono alcuni, ma dico Lukaku”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “L’Inter non è la stra-favorita del campionato ma rientra nel lotta delle 5 squadre che ambiscono a vincere lo scudetto. Nella mia griglia il Milan è al primo posto. Ha gli automatismi che funzionano meglio rispetto alle altre. Non c’è troppo distacco tra Milan, Inter, Juventus, Napoli, e Roma. Sono tutte li”.

SU LUKAKU – “Direi che è partito benino, un gol un assist, una traversa…abbiamo visto di peggio”.