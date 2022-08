CR7 al Napoli: il clamoroso affare di fine mercato!

Clamoroso affare nell’ultima settimana di mercato: si riapre l’opzione Cristiano Ronaldo al Napoli

Il suo ritorno doveva coincidere con la rinascita del Manchester United, ma la seconda vita di Cristiano Ronaldo con la maglia dei ‘Red Devils’ è stata fino ad ora un’esperienza da dimenticare. Il club non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League e disputare la massima competizione sarebbe l’obiettivo del giocatore portoghese, i cui rapporti con ten Hag sembrano ormai deteriorati complice anche l’ultima panchina con il Liverpool.

Jorge Mendes, agente del portoghese, avrebbe proposto il proprio assistito a tantissimi club, tra cui anche italiani. Tutti con un comune denominatore: sono società che disputeranno la prossima Champions League. Come riferito da ‘Sky Sport’, Mendes avrebbe proposto Ronaldo anche al Milan, per spostare Leao, ma il club rossonero non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore classe 1999. Tra le altre società non vanno poi dimenticate Bayern Monaco e non ultimo l’Olympique Marsiglia, con il presidente Longoria che ha ufficialmente chiuso le porte al portoghese.

Napoli, il piano di Mendes per portare Ronaldo in azzurro

Da qui, sottolinea ‘Sky Sport’, una nuova proposta al Napoli. Non è la prima volta infatti che il nome del campione portoghese viene accostato alla società partenopea. Ad orchestrare il tutto ci sarebbe appunto Mendes. Il piano dell’agente lusitano sarebbe quello di presentare un’offerta di 100 milioni di euro da parte del Manchester United più Ronaldo per Victor Osimhen.

Il centravanti ex Lille è certamente un punto fermo della rosa di Luciano Spalletti e un’offerta monstre potrebbe far tentennare il presidente De Laurentiis. Solo di fronte ad una proposta simile, infatti, il Napoli potrebbe barcollare e così salutare il centravanti nigeriano. Ad ora al momento non c’è ancora l’offerta, si tratterebbe di un tentativo disperato da parte soprattutto di Mendes, che sta davvero cercando di fare di tutto per portare Ronaldo in un club che giocherà la Champions.