Futuro Ronaldo, presidente allo scoperto: c’è l’annuncio ufficiale

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora in bilico, col portoghese che vorrebbe lasciare lo United: annuncio ufficiale del presidente

Cristiano Ronaldo e il Manchester United potrebbero separarsi entro la fine di questo calciomercato estivo. Il portoghese ha manifestato più volte malumori per il progetto dei ‘Red Devils’ che continua a non convincere a pieno, come dimostrato dalla delusione della scorsa stagione.

Con il tempo che scorre inesorabilmente e solo una settimana alla chiusura del calciomercato estivo, diventa sempre più difficile per Ronaldo trovare un nuovo club che sia all’altezza delle sue richieste. Nei giorni scorsi il Bayern Monaco ha chiuso le porte al portoghese con le parole di Salihamidzic. Tra le piste ancora aperte c’è anche quella che porterebbe al Marsiglia, ma oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del presidente Longoria.

Il presidente Longoria chiude le porte a Cristiano Ronaldo: “Storia improbabile”

Cristiano Ronaldo continua a lavorare per cercare una nuova sistemazione prima della fine del calciomercato estivo. Tra il portoghese e lo United qualcosa sembrerebbe essersi rotto ma trovare un club che possa avere tutte le caratteristiche richieste da Ronaldo non è semplice e soprattutto non alla portata di tutti.

Oggi anche il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ai microfoni di ‘Bein Sport’ al termine dei sorteggi di Champions League ha annunciato: “Chiedere Cristiano Ronaldo alla società è come chiedere De Bruyne, Haaland o Nunez. Sognare fa bene ma dobbiamo essere sinceri. Vogliamo raggiungere un equilibrio economico. Molti si sono divertiti con questa storia improbabile ma conosciamo il contesto economico del Marsiglia e lo stipendio colossale di Ronaldo allo United. I nostri tifosi potranno consolarsi vedendo Sanchez, Clauss e Bailly difendere i nostri colori”. Dunque anche il Marsiglia chiude definitivamente le porte a un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo. Le pretese economiche del calciatore giustamente non sono alla portata di tutti i club e diventa sempre più difficile anche per il portoghese riuscire a lasciare lo United adesso. Una sola settimana per CR7 e Mendes per trovare una nuova sistemazione, altrimenti la permanenza nei ‘Red Devils’ sarà obbligatoria.