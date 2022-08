Ronaldo al Napoli, la decisione è appena arrivata

Cristiano Ronaldo ha preso una decisione definitiva sul futuro al Napoli: scelta del portoghese appena arrivata

Sono giorni decisivi in casa Manchester United per il futuro di Cristiano Ronaldo. La situazione è la stessa da circa un mese, se non di più. Il portoghese è rimasto deluso dalla stagione disputata dai ‘Red Devils’ lo scorso anno, che non sono riusciti nemmeno a qualificarsi per la Champions League. Inoltre il calciomercato estivo non ha rincuorato il portoghese.

Così la via dell’addio, dopo i diversi malumori dimostrati, sembra essere quella desiderata da CR7. Ma alla fine del calciomercato manca sempre meno e il suo agente Jorge Mendes sta cercando di trovargli una nuova sistemazione. Tra le squadre sondate ci sarebbe anche il Napoli, con l’ipotesi anche di un inserimento di Osimhen nella trattativa. Dalla Spagna però sono sicuri, Cristiano Ronaldo ha deciso quale sarà il nuovo club in cui giocherà.

Dalla Spagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo ha scelto di tornare allo Sporting

Cristiano Ronaldo è il sogno di fine calciomercato del Napoli. Il portoghese infatti vorrebbe tornare a giocare in Champions League, cosa che non potrà fare con il Manchester United in questa stagione. Il portoghese è stato accostato al Napoli, con Mendes che sta lavorando per trovargli un nuovo club. Ovviamente non c’è solo il Napoli, ma anche diversi club.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Cristiano Ronaldo avrebbe scelto di tornare allo Sporting Club de Portugal, dove tutto è iniziato, per tornare a giocare la Champions League. L’agente Jorge Mendes è al momento al lavoro per cercare di trovare un accordo con il club portoghese, soprattutto a livello economico, visto che le cifre che ruotano attorno a CR7 non sono piccole. Nulla è ancora deciso e come sappiamo nel calciomercato estivo tutto può cambiare in fretta. Tornare allo Sporting sicuramente per Ronaldo sarebbe un’altra scelta romantica, ma sicuramente dovrebbe ridimensionare sensibilmente il suo ingaggio. Nel frattempo la pista Napoli resta viva e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la scelta definitiva di CR7, visto che manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo.