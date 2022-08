Doccia gelata Milan, affare saltato: “Non convinto del progetto tecnico”

Calciomercato Milan, le ultime indiscrezioni dalla Francia rappresentano una doccia gelata per le velleità dei rossoneri di chiudere l’affare.

Reduce dal pareggio in rimonta in quel di Bergamo, il Milan si affaccia agli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato con la consapevolezza di dover ancora puntellare un organico che in alcune zone del campo è apparso migliorabile.

In queste ultime frenetiche ore della sessione trasferimenti, Maldini è intenzionato ad accontentare le richieste di Stefano Pioli, portando avanti parallelamente diverse trattative. Oltre alla questione legata ai rinnovi di contratto ancora in ballo, infatti, i rossoneri stanno scandagliando il terreno alla ricerca di profili funzionali alle esigenze del proprio allenatore, sondando con molto interesse il mercato dei difensori e dei centrocampisti. In quest’ottica, dalla Francia trapelano interessanti novità, che potrebbero rimescolare a stretto giro di posta le carte in tavola ed aprire nuovi scenari per diversi club italiani, a caccia di un centrale con il quale completare il proprio pacchetto arretrato.

Calciomercato, dalla Francia sicuri: “Diallo ha rifiutato il Milan”

Seguito con interesse dal Milan e da diversi club inglesi, stando a quanto riferito da “L’Equipe“, Diallo avrebbe deciso di rifiutare la proposta messa sul piatto dal “Diavolo” in quanto non convinto del progetto tecnico. Legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2024, il difensore senegalese fa gola in Premier League ma non solo: nei giorni scorsi, infatti, fonti transalpine lo hanno accostato anche alla Roma, alla ricerca di un difensore. I giallorossi, infatti, se dovessero riuscire a risolvere in tempi relativamente brevi la questione legata al sostituto dell’infortunato Wijnaldum, potrebbero entrare nell’ordine di idee di regalare a Mou un altro centrale, soprattutto se dovesse partire Kumbulla.

L’indiscrezione riguardante Diallo in casa Milan fa il paio con i contatti sempre più frequenti con il Chelsea per Chalobah, per acquistare il quale i Campioni d’Italia uscenti potrebbero mettere in scena un autentico sorpasso last minute ai danni dell’Inter, da tempo sul calciatore, con i nerazzurri che a quel punto potrebbero virare con decisione su Acerbi, con cui da tempo hanno trovato un accordo.