VIDEO CM.IT | Incontro a Casa Milan: nuova firma in arrivo

Incontro mercato a Casa Milan con l’agente arrivato nella sede rossonera per un vertice con i dirigenti

Paolo Maldini e Frederic Massara non si fanno distrarre dai sorteggi di Champions League e continuano a lavorare per rafforzare il Milan.

La dirigenza, che ha chiaramente seguito gli accoppiamenti, dalla sede di via Aldo Rossi, è alla ricerca di un centrocampista e un difensore che possano allungare La rosa a disposizione di Stefano Pioli. I nomi più caldi del momento sono quelli di Chalobah, per il dopo Romagnoli, e di Onana per la mediana. Per l’erede di Kessie, però, si guarda anche in Germania, con Vranckx che resta nel mirino.

Bisogna far quadrare i conti ma nel frattempo si continua a lavorare per blindare i calciatori protagonisti dello scudetto. Pochi giorni fa è stata la volta di Fikayo Tomori, ora è il turno di Rade Krunic e Sandro Tonali. Per entrambi i centrocampisti le trattative sono ormai ai dettagli.

Milan, arriva il rinnovo di Tonali

Segnali importanti, oggi, arrivano per quanto riguarda l’italiano. L’agente dell’ex Brescia ha fatto visita alla dirigenza rossonera – summit durato circa un’ora – per limare gli ultimi dettagli di un accordo che vede ormai la fumata bianca.

Un importante ritocco dell’ingaggio per un calciatore diventato leader del Milan e che la scorsa estate si era ridotto lo stipendio per sposare la causa rossonera. Ora è il momento delle firme. Poi toccherà a Pierre Kalulu, Ismael Bennacer e Rafael Leao. C’è la volontà da parte di tutti di continuare insieme. È evidente che per il portoghese servirà più tempo e che la palla passerà a Gerry Cardinale, al suo primo vero banco di prova da presidente.