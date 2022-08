Milan, l’ex ti fa ricco: ecco cosa sta succedendo

Milan, in arrivo un’importante tesoretto grazie all’ex: ecco qual è il punto della situazione

Dopo aver ceduto lo scorso gennaio Bruno Guimaraes per 50 milioni di euro al Newcastle, il Lione potrebbe salutare un altro centrocampista verdeoro. Si tratta di Lucas Paqueta. Il brasiliano infatti è nel mirino di diversi club di Premier League, che per averlo sarebbero pronti a versare cifre davvero considerevoli.

Il West Ham avrebbe fatto un’offerta di 50 milioni di euro per il giocatore, rifiutata però dalla società transalpina. Dalla Francia però sottolineano come gli ‘Hammers’ siano tutt’altro che disposti a mollare la presa. ‘L’Equipe’ afferma infatti di un rilancio che i londinesi sono disposti a fare per cercare di soddisfare le richieste del Lione. Nel frattempo la testata francese sottolinea come il giocatore avrebbe sostanzialmente già raggiunto un accordo con il club inglese e a sua volta il Lione avrebbe già individuato il sostituto di Paqueta in Joao Gomes del Flamengo.

Milan, tesoretto da Paqueta: la situazione

Ad osservare con attenzione questa trattativa di mercato c’è il Milan. Il club rossonero infatti conserva il 15% sulla futura rivendita del giocatore brasiliano e, in caso di cessione superiore ai 50 milioni di euro, potrebbe ricavare oltre 7 milioni. Una cifra importante, che potrebbe anche aiutare il club in quest’ultima settimana di mercato. Maldini e Massara sono infatti al lavoro per regalare un doppio colpo a Pioli: un difensore centrale e un centrocampista. Per la mediana sono diversi i profili seguiti, con il camerunense Onana che appare in pole, ma attenzione alla pista Vranckx, che potrebbe sbloccarsi proprio grazie a Paqueta.

Per la retroguardia invece il nome più caldo è quello di Tanganga, per cui sarebbe stata raggiunta intesa sulla formula. Tiene però banco anche il futuro di Leao. Il Chelsea, che sarà avversario dei rossoneri in Champions League, sogna il portoghese, che potrebbe però partire solo di fronte ad una proposta a tre cifre. Diversi però sono i giocatori di proprietà dei ‘Blues’ che possono far comodo e possono interessare al Milan. Su tutti Ziyech, cercato con insistenza anche in questo mercato, ma anche Loftus-Cheek e Chalobah. Paqueta quindi potrebbe portare sì una cifra importante nelle casse del Milan, che però deve fare i conti anche l’incognita legata a quello che la scorsa stagione è stato premiato come miglior giocatore della Serie A.