Calciomercato Milan, doppio colpo last minute: poi due ‘grane’ da risolvere

Il calciomercato Milan entra nella settimana cruciale: due colpi ancora da piazzare per Maldini, poi due ‘grane’ da risolvere

Ultima settimana di mercato e c’è grande fermento intorno al Milan. La formazione di Pioli, campione d’Italia in carica, è partita conquistando quattro punti nelle prime due giornate di campionato. Vittoria al debutto contro l’Udinese, pareggio sul difficile campo dell’Atalanta lo scorso fine settimana.

Il tecnico, in attesa della sfida di sabato contro il Bologna, aspetta qualche ulteriore rinforzo dal calciomercato. Due i ruoli ancora da coprire con Maldini e Massara che lavorano da tempo per completare la rosa. La priorità è rappresentata da un centrocampista, considerato soprattutto l’addio di Kessie. Due i nomi in prima linea: quello di Vranckx del Wolfsburg, in una trattativa che potrebbe essere favorita anche dall’approdo in Premier League di Paqueta, e quello Onana, impegnato con il Bordeaux nel campionato di Ligue 2.

Per la retroguardia, invece, resta in piedi la pista Tanganga per il quale è stata trovata con il Tottenham l’intesa sulla formula del trasferimento. Prossimi giorni, ad ogni modo, decisivi considerato che il 1° settembre il mercato chiuderà i battenti.

Calciomercato Milan, da Leao a Bennacer: grana rinnovi

Prima di allora il Milan dovrà anche respingere gli eventuali assalti per Leao: il portoghese piace soprattutto al Chelsea, disposto anche ad offerta faraoniche (si parla di 120 milioni di euro) per strapparlo a Pioli. Difficile che i Blues ci riescano in questa ultima settimana di trattative, ma chiusa la sessione estiva sarà il momento di mettere mani al capitolo rinnovo per i dirigenti rossoneri.

Quello di Leao è uno dei più complicati. Come raccolto da Calciomercato.it, la bozza d’intesa trovata la scorsa estate è da considerarsi superata con l’attaccante che ora chiede sette milioni all’anno. Altro capitolo è quello che riguarda Bennacer: anche il centrocampista algerino ha la scadenza fissata nel 2024 e chiede un ritocco verso l’alto all’ingaggio per firmare il prolungamento. Una doppia ‘grana’ sulla quale Maldini lavorerà probabilmente da settembre. Prima ci sono un centrocampista e un difensore da regalare a Pioli per affrontare al meglio il doppio impegno campionato-Champions League.