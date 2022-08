Altro che Juventus, blitz e colpo Depay a 10 milioni

La telenovela Depay sta per concludersi: lo ha chiesto l’allenatore, oggi può essere definito l’arrivo dell’attaccante olandese

E’ una giornata decisiva per la telenovela Memphis Depay. Ormai in uscita dalla Juventus, oggi il centravanti olandese può approdare nel suo nuovo club. La scelta è imminente e il suo arrivo è una richiesta esplicita dell’allenatore.

L’ex Lione è stato a lungo un obiettivo di mercato della Juventus. Allegri attende un attaccante che possa affiancare Vlahovic oppure giocare al suo posto e l’occasione Depay ha intrigato il club bianconero. La trattativa è andata avanti per settimane con il 28enne che avrebbe dovuto liberarsi dal Barcellona e poi concordare il nuovo ingaggio con la Juventus. Proprio questo è risultato essere l’ostacolo decisivo, con i sette milioni di euro netti ritenuti eccessivi dai bianconeri. Così a Torino hanno virato con decisione su Arek Milik. L’attaccante polacco arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia e sarà oggi in città per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con il club piemontese. Una svolta alla quale potrebbe seguire un’altra che riguarda proprio Depay. L’olandese è stata una richiesta precisa dell’allenatore e oggi potrebbe chiudersi l’affare.

Calciomercato Juventus, oggi si chiude per Depay al Manchester United

Stando a quanto riportato da ‘sport.es’, infatti, per Depay è ormai questione di ore e la telenovela sarà chiusa. E’ stato il tecnico olandese del Manchester United, Erik ten Hag, a richiedere esplicitamente il suo acquisto alla società inglese.

L’ex Ajax ritiene Depay un’occasione da sfruttare a volo ed ecco spiegato l’irruzione dei Red Devils nella trattativa con – stando a quanto riportato da ‘marca.com’ – un’offerta da 10 milioni di euro. Lo stesso calciatore avrebbe dato il via libera al suo ritorno in Premier League e la situazione potrebbe essere risolta già oggi. Del resto, svanita la pista Juventus, lo United resta al momento l’unica soluzione per Depay. Il Manchester sta vivendo un inizio di stagione molto complicato ed ha ottenuto contro il Liverpool i primi tre punti stagionali. Da valutare se Ronaldo resterà alla corte di ten Hag andando a rendere affollato un reparto che presto potrebbe contare anche su Memphis Depay.