Visite mediche per Milik, ma la Juve si scatena e ne prende tre

È fatta per l’arrivo di Milik alla Juventus. Il mercato bianconero, però, non è ancora finito: pronti altri due colpi

Arek Milik sarà un nuovo giocatore della Juventus. È tutto fatto per il trasferimento del centravanti polacco in bianconero. L’ex Napoli è atteso a Torino per le visite mediche già nella giornata di oggi.

Come raccontato da Calciomercato.it, la svolta è arrivata nella giornata di ieri in seguito all’incontro avvenuto a Torino con l’agente del giocatore. Un vertice positivo che ha spianato la strada verso la chiusura dell’affare col Marsiglia: Milik arriva alla Juve in prestito oneroso da circa 2 milioni più un diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni. Al polacco sarà garantito l’attuale stipendio che percepisce in Francia ed è già in corso lo scambio di documenti tra la società bianconera e il Marsiglia. Ma non solo l’ex Napoli. La Juventus, infatti, si appresta a stringere anche per Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain. Il centrocampista argentino è l’altro grande obiettivo di fine mercato e la dirigenza è al lavoro per regalare ad Allegri anche il regista. Importanti sviluppi sono attesi a partire già dalle prossime ore, dopo la chiusura dell’affare Milik.

“Accelerare i tempi sarebbe sbagliato. Stiamo valutando, siamo vigili su quello che offre il mercato, e non offre tanto. Dobbiamo valutare bene, vedendo formazione e infortuni stiamo considerando seriamente di entrare nel mercato”, aveva ammesso Pavel Nedved prima della sfida sul campo della Samp. L’accelerata c’è già stata per Milik, e nelle prossime ore potrebbe esserci anche per Paredes. Come confermato dal vicepresidente bianconero, però, la Juventus resterà vigile sul mercato fino all’ultimo giorno e non è da escludere un possibile innesto anche nel reparto terzini. Sulla fascia sinistra, in particolare, potrebbe arrivare un nuovo laterale per affiancare Alex Sandro, con il jolly De Sciglio per entrambe le fasce. Diversi i nomi già accostati ai bianconeri, da Reguilon del Tottenham a Gayà del Valencia e Renan Lodi dell’Atletico Madrid, fino all’occasione Bernat dal PSG. Il calciomercato estivo della Juventus non è ancora finito.