CM.IT | Juventus, incontro con l’agente di Milik: si prova a chiudere

Ultimi tasselli da piazzare nel puzzle della Juventus, che soprattutto in attacco si prepara a piazzare un altro colpo: i bianconeri cambiano passo in avanti

La Juventus accelera per garantire a Max Allegri il fondamentale rinforzo in attacco da lui richiesto. Dopo le nuove richieste avanzate dall’entourage di Depay, che ha chiesto uno stipendio da sette milioni netti più bonus, la Vecchia Signora ha deciso di accelerare per Arkadiusz Milik.

Il polacco era in lizza insieme a Marko Arnautovic, che gode di grande stima da parte di Allegri, ma il Bologna non ha aperto alla cessione e si è deciso di virare, dunque, sul polacco. L’ex Napoli è già stato vicino ai torinesi nel 2020 e oggi il suo agente David Pantak si riunirà con la dirigenza per tentare di chiudere.

Col Marsiglia è già tutto definito (prestito oneroso da circa 2 milioni più diritto di riscatto a circa 8), mentre al giocatore la Juve garantirebbe l’attuale stipendio che percepisce in Francia. La decisione definitiva, in ogni caso, non è stata ancora presa: le riflessioni proseguiranno anche oggi e prima degli annunci non vanno escluse ulteriori sorprese.