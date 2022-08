Calciomercato Juve, è la notte della scelta: nuovo contatto e duello al fotofinish

La Juve è pronta prendere la decisione definitiva sul calciomercato per il colpo in attacco che completerà il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri. Il duello sta per terminare

La Juve non molla sul calciomercato, dopo una sessione, quella attuale, che è stata estremamente spumeggiante per la Vecchia Signora.

Colpo dopo colpo, i bianconeri hanno riportato in Serie A un calciatore del calibro di Paul Pogba, per poi abbracciare Angel Di Maria e Filip Kostic. E per non parlare di Gleison Bremer, strappato all’Inter da sotto al naso, dopo mesi di corteggiamento, a suon di milioni. Ora la Juve non vuole mollare, non sul più bello, quando mancano uno o due colpi al massimo per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno di questi dovrà per forza di cose essere in attacco, dove qualcosa manca per far sì che i bianconeri lottino fin da subito per lo scudetto. Il tecnico livornese necessita di un calciatore duttile e che possa trasformare anche nel perfetto vice-Vlahovic, per affrontare con serenità la stagione. Ora il duello è sempre più serrato, prima di vedere che direzione prenderanno alla fine le cose.

Calciomercato Juve, ai passi finali il duello tra Milik e Depay

In un primo tempo, sembrava che Depay, una volta liberatosi dal Barcellona, fosse destinato a trasferirsi a Torino. E, invece, sono cominciate le valutazioni, i pensieri e le trattative, che comunque il calciomercato si fa così. E allora vi abbiamo raccontato dell’accordo tra la Juve e il Marsiglia per Milik sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, a dimostrazione che gli amori infiniti a un certo punto possono anche incontrarsi, visto quanto se n’è parlato dai tempi del Napoli. Domani è previsto, inoltre, un nuovo contatto con gli agenti del bomber. Quindi, ha vinto il polacco? Quasi, perché non si esclude un tentativo last minute per Depay che nel frattempo è finito nel mirino del Manchester United. Tra stanotte e domani mattina si capirà comunque la decisione finale. La Juve non vuole sbagliare, ma il colpo in attacco è vicinissimo e la dirigenza non vuole farselo sfuggire. Per sintetizzare, la Juve ha in pugno Milik: c’è l’accordo con il Marsiglia e oggi potrebbe essere definito quello con gli agenti del calciatore, ma non si esclude un tentativo finale per Depay.