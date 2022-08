Colpo di scena per la Juve: oggi l’ultima offerta

La Juventus si prepara agli ultimi botti del suo calciomercato estivo per regalare ad Allegri una rosa forte, completa e competitiva. In attacco oltre a Milik c’è anche l’ultimo step della telenovela Depay

Il mercato della Juventus è stato particolarmente vivace ma non è ancora finito. Mancano infatti ancora gli ultimi tasselli da andare a piazzare in queste ore per poter mettere definitivamente tra le mani di Allegri una rosa completa e pronta ad affrontare ogni competizione in quello che dovrà essere l’anno del riscatto. Al tecnico livornese manca ancora un attaccante di scorta ma di alto profilo: un vice Vlahovic che possa all’occorrenza anche prenderne il posto in caso di necessità senza perdere qualità.

La rosa dei nomi per l’attacco bianconero è ormai ristretta a due principali. Uno è Arek Milik, sul quale la società di Agnelli ha deciso di accelerare con tanto di intesa già definita col Marsiglia sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni più diritto di riscatto a circa 8. Al giocatore la Juve invece garantirebbe l’attuale stipendio che percepisce in Francia. Come evidenziato da Calciomercato.it oggi il suo agente David Pantak si riunirà con la dirigenza per provare proprio a chiudere anche se in ogni caso la decisione non è stata ancora presa. A tal proposito l’altro nome per l’attacco è quello del solito Memphis Depay, che però ha chiesto uno stipendio da sette milioni netti più bonus.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono: oggi offerta finale per Depay

Al netto di tutto va tenuta ancora in considerazione la soap opera a tinte blaugrana che vede protagonista Depay. L’attaccante è sulla rampa di uscita da Barcellona e il suo futuro è lontano dal Camp Nou anche se andrà trovata una soluzione. Allegri, come evidenziato dalla Spagna, sarebbe anche disposto a scommettere su di lui per dare un attaccante di maggiore mobilità alla squadra.

Per questa ragione i bianconeri dovrebbero fare oggi la loro ultima offerta per l’olandese al suo legale, in attesa di ricevere un eventuale via libera. Al momento in ogni caso resta in vantaggio Milik per l’attacco juventino, ma tutto andrà ancora deciso.