Girandola di attaccanti e Juve distrutta: irruzione per Depay

In Europa questi ultimi giorni di calciomercato ci sarà una girandola di attaccanti: inserimento per Depay. Il futuro di Aubameyang e Icardi

Il calciomercato è entrato nella fase finale, ma gli ultimi colpi potrebbero vedere come protagonisti gli attaccanti nei top club europei. Come abbiamo già raccontato, la Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante e i due nomi attualmente in lista sono quelli di Memphis Depay del Barcellona e Arkadiusz Milik del Marsiglia.

I bianconeri per il bomber polacco avrebbe già raggiunto l’accordo sia col giocatore che con il club francese. Ma l’attaccante olandese continua a essere in corsa per l’attacco juventino. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, l’accordo economico tra la Juventus e Depay ancora non ci sarebbe, viste le alte richieste dell’olandese. Così a inserirsi nell’affare potrebbe essere il Manchester United, club in cui l’olandese ha già giocato. L’offerta dei ‘Red Devils’ sarebbe di 10 milioni per Depay. Dunque per la Juventus colpo a rischio.

Aubameyang verso il Chelsea: Galatasaray alla finestra per Icardi

In Europa anche il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe cambiare. L’attaccante arrivato al Barcellona a gennaio dall’Arsenal è già sul piede di partenza. L’approdo di Lewandowski in blaugrana ha portato Xavi a inserire l’attaccante del Gabon nella lista dei giocatori sacrificabili. Così Aubameyang adesso è sempre più vicino al Chelsea, che con un’offerta intorno ai 20 milioni sarebbe a un passo dal bomber del Barcellona.

Infine c’è la questione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è ormai fuori dal progetto del PSG, come dichiarato dal tecnico Galtier stesso. Il tempo stringe e sulle sue tracce continua a esserci il Galatasaray, che ha già acquistato Mertens e Torreira. Una possibile apertura del club francese alla cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto potrebbe sbloccare la situazione. Di certo per Icardi la situazione continua a essere complicata perché trovare un club che possa accontentarlo a livello economico non è facile. Dunque questi ultimi giorni di calciomercato estivo promettono fuochi d’artificio per quanto riguarda gli attaccanti in tutta Europa, con la Juventus tra le protagoniste.