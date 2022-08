Calciomercato Psg, Icardi convinto: scelto il nuovo club

Calciomercato, ribaltone Icardi: l’apertura è una sentenza, e potrebbe portare ad una fumata bianca last minute.

Sarebbe arrivata ad un punto di svolta una delle telenovela che ha movimentato questa sessione estiva di calciomercato. Dopo un tira e molla durato mesi, infatti, Maurito Icardi avrebbe aperto alla possibilità di lasciare il Psg, al quale è legato da un contratto fino al 2024.

Dopo i sondaggi esplorativi condotti da diversi club in giro per l’Europa – con Monza e Siviglia che si sono affacciati interessanti alla situazione concernente l’attaccante argentino – l’ex capitano dell’Inter non avrebbe chiuso le porte all’offerta messa sul piatto dal Galatasaray, anzi: dopo un lungo lavoro “ai fianchi”, infatti, il club turco sarebbe sempre più vicino all’intesa definitiva con il classe ’93. I contatti Icardi-Galatasaray – come vi abbiamo rivelato – risalgono a molte settimane fa, ma stanno trovando terreno fertile proprio in queste ore. Il bomber nativo di Rosario vuole rimettersi in discussione dopo un’altra stagione – la scorsa – vissuta ai margini, ed avrebbe preso in seria considerazione l’idea di trasferirsi ad Istanbul.

Calciomercato, Icardi-Galatasaray: fumata bianca sempre più vicina

A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, dunque, ecco la svolta tanto attesa. Il Galatasaray ha intensificato il pressing per Maurito, proponendo al Psg un’operazione imbastita sulla base di un prestito secco, dopo aver metabolizzato il “no” di Belotti, ormai diretto alla Roma. La volontà dei francesi è quella di liberare spazio salariale importante, ragion per cui l’ultimo scoglio – sempre più aggirabile – è rappresentato dalla volontà del diretto interessato. Ed è proprio su questo “fronte” che si registrano le novità più interessate. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, dopo essere apparso piuttosto recalcitrante all’idea di approdare in Süper Lig, infatti, Icardi avrebbe ammorbidito sensibilmente la sua posizione, aprendo in maniera convinta a quest’ipotesi. Le prossime ore saranno decisive in tal senso, anche se la sensazione è che si stiano palesando tutte le condizioni per la fumata bianca definitiva.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il ritorno di Icardi in Serie A è assolutamente da escludere: il Monza – che aveva provato a sondare la situazione – dopo aver messo le mani su Petagna ha tirato i remi in barca. Accostato alla Juventus lo scorso inverno, prima che i bianconeri decidessero di virare con convinzione su Dusan Vlahovic, le chances che Icardi si “vesta” del giallorosso di Istanbul stanno diventando sempre più concrete.