CM.IT | Belotti, solo la Roma. Il Gallo aspetta ancora: settimana decisiva

Belotti attende la Roma ed è disposto ad aspettarla ancora, probabilmente per almeno un’altra settimana

L’acquisizione di Andrea Belotti, libero da vincoli, è una opzione fortemente voluta dalla Roma, ma passa per la cessione di uno tra Shomurodov e Felix. L’uzbeko avrebbe anche trovato l’accordo con il Bologna, ma è tra i due club che manca l’intesa, visto che i giallorossi stanno cercando di ottenere un obbligo di riscatto condizionato almeno a presenze o gol.

Ecco perché in questa fase Belotti, come era ipotizzabile, da attaccante senza contratto continua a ricevere telefonate ed offerte. Nei giorni scorsi, si è mosso il Nizza ed è confermata l’offerta del Galatasaray da circa 4 milioni di euro a stagione. Ma proprio i no dell’ex goleador del Torino hanno indotto i turchi a virare su Mauro Icardi, scaricato dal Psg e alla ricerca di una nuova squadra in questa fase.

Belotti non sente ragioni: c’è solo la Roma. È la settimana decisiva

E allora quella che sta per cominciare è la settimana decisiva: Belotti, sicuramente patisce la situazione di un campionato iniziato mentre lui è ancora ai box, ma la possibilità di giocare con la Roma è troppo ghiotta per mandare tutto all’aria. La prospettiva di lavorare con Mourinho, che è un suo estimatore, è ancora più allettante per il Gallo. Per questo, l’attesa è giustificata, sopportata e tollerata, nei giorni in cui il giocatore continua ad allenarsi a Palermo.

Tornando alle uscite propedeutiche all’arrivo del Gallo, ricordiamo che Felix piace a Cremonese, Salernitana e Monza. I grigiorossi, però, non hanno ancora presentato un’offerta, mentre i campani punterebbero sul forte legame tra il giocatore e De Sanctis per bruciare la concorrenza. L’intermediario dell’affare è al lavoro per trovare la miglior soluzione per il ragazzo che, dopo la doppietta con il Genoa, è scomparso un po’ dai radar. Pinto è impegnato in questi giorni a trovare sistemazione a diversi esuberi, non solo agli attaccanti. Belotti è una richiesta di Mourinho, che ha già fatto capire alla società di aspettarsi proprio il suo arrivo. Lo Special One ha chiesto anche pubblicamente un vice-Abraham all’altezza dell’inglese, la società sta provando ad accontentarlo.