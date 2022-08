CM.IT | In coppia con Mertens: il Galatasaray strappa l’attaccante alla Serie A

Il Galatasaray sempre più scatenato: i turchi pronti a soffiare un altro attaccante alla Serie A. Ecco cosa sta succedendo

Un futuro tutto da scrivere per Mauro Icardi. L’attaccante argentino è da tempo ai margini del Psg. Gli ultimi giorni di calciomercato, verosimilmente, saranno quelli del suo addio ai francesi.

Non è un segreto, che l’ex Inter, una volta abbandonata la Torre Eiffel, vorrebbe fare ritorno in Italia, magari dalle parti di Milano, dove ha casa. In Serie A, ormai, tutte le porte appaiono chiuse. E’ stato accostato a Milan, Juventus e Roma ma le squadre italiane hanno fatto altre scelte. Scommettere su un calciatore come Icardi, con uno stipendio importante come il suo, non è facile in tempi complicati, economicamente parlando, come quelli che stiamo vivendo.

In realtà una squadra, in Italia, che vorrebbe puntare sull’argentino c’è: stiamo chiaramente parlando del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. L’ex Amministratore Delegato del Milan aspetta i suoi giorni, ‘quelli del Condor’, per provarci. Questa pista va dunque lasciata aperta, anche se nel frattempo si registra un nuovo interessamento per Icardi.

Calciomercato Monza: il Galatasaray in pole per Icardi

Questo interessamento arriva dalla Turchia e più precisamente da un sempre più scatenato Galatasaray. Il club di Istanbul vuole fare le cose in grande. E’ intenzionato a regalarsi un grande attaccante, mettendo sul piatto tanti soldi. Il Galatasaray, come appreso da Calciomercato.it, è così balzato in pole position.

I turchi hanno già acquistato Mertens e Torreira e continuano a guarda al calcio italiano, del presente o del passato. C’è Icardi nel mirino del Galatasaray ma non solo: sul taccuino c’è anche il nome di Andrea Belotti ma come è noto il Gallo sta aspettando che la Roma gli faccia spazio. Un’ultima idea dalla Serie A porta a Milano e più precisamente a Tiemoué Bakayoko. I giallorossi sono pronti ad accoglierlo ma va convinto il Chelsea.