Arriva il via libera dal Barcellona: domani sbarca in Italia

Nuova accelerata nelle ultime ore, il Barcellona ha dato il via libera: il giocatore può sbarcare in Italia già nella giornata di domani

Mentre il campo è tornato ad essere l’assoluto e unico padrone, continua ad impazzare il calciomercato. E tutti gli occhi sono puntati sul Barcellona: la Serie A può accogliere un altro giocatore importante, ma serve l’ultimo via libera di Xavi.

Non è più un mistero che la Juventus abbia messo gli occhi su Memphis Depay per rinforzare il proprio attacco. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, poi, nel caso in cui dovesse saltare l’olandese può tornare in auge il nome di Milik. I bianconeri stanno trattando con l’entourage del giocatore per riuscire a trovare l’accordo sull’ingaggio, con un contratto biennale che lo legherebbe alla ‘Vecchia Signora’.

Quello di Memphis Depay, però, non è l’unico nome in uscita dal Barcellona che potrebbe raggiungere la Serie A nei prossimi giorni. Il Lecce, infatti, ha messo gli occhi su Samuel Umtiti e sta trattando con i blaugrana per riuscire a portare a dama un’operazione che avrebbe dall’incredibile. Proprio sul centrale francese arrivano importanti novità dalla Spagna.

Calciomercato Lecce, via libera per Umtiti | Domani può sbarcare in Italia

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’, Samuel Umtiti avrebbe ricevuto il via libera da parte del Barcellona per non allenarsi agli ordini di Xavi e nella giornata di domani potrebbe partire in direzione Lecce. Le trattative tra la dirigenza blaugrana e Pantaleo Corvino degli ultimi giorni starebbero avendo successo e l’affare potrebbe subire un’accelerata nelle prossime ore.

L’ingaggio dovrebbe essere pagato interamente dal club catalano, ma il Lecce si starebbe accordando per il pagamento di un compenso per ogni presenza che farà registrare in Italia. Sempre secondo il quotidiano catalano, poi, domani Umtiti volerebbe in Puglia per dare la definitiva accelerata alla trattativa e per raggiungere l’accordo con il suo nuovo club. Dopo anni caratterizzate dalle difficoltà, il francese ripartirebbe così dalla Serie A e in un contesto come quello di Lecce. Se Umtiti dovesse tornare a giocare sui suoi livelli, per il club salentino si tratterebbe di un rinforzo di enorme importanza. Sono ore caldissime.