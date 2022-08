L’infortunio cambia il mercato: Mourinho lo porta via alla Juventus

La Juventus in questo rush finale di calciomercato lavora per chiudere i conti anche a centrocampo dove serve un nuovo innesto. L’obiettivo è sempre Leandro Paredes che però potrebbe intrigare anche un altro club di Serie A

La stagione appena iniziata per la Juventus dovrà essere quella del riscatto dopo un paio di annate sottotono e senza particolari sussulti per i bianconeri, che neanche col ritorno di Allegri sono rientrati nella corsa scudetto. La sessione estiva di calciomercato intanto sta mettendo tra le mani del tecnico livornese una rosa più completa e competitiva, per alzare l’asticella degli obiettivi. La concorrenza è comunque spietata e non sarà affatto semplice, motivo per cui la dirigenza juventina ha ancora qualche colpo in canna da sparare.

In particolare i bianconeri hanno la necessità di inserire a roster un regista in mezzo al campo che possa offrire tempi di gioco e qualità. In questo senso l’obiettivo numero uno resta sempre Leandro Paredes tutt’altro che centrale nel progetto tecnico del PSG, club nel quale ha già giocato al fianco del neo juventino Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus, l’infortunio di Wijnaldum cambia le carte in tavola: per Paredes spunta anche la Roma

L’arrivo di un nuovo centrocampista è comunque anche legato all’uscita di qualche pezzo importante della mediana anche se i bianconeri sono forti dell’accordo blindato da tempo con lo stesso Leandro Paredes. Nelle scorse ore vi abbiamo inoltre raccontato come in casa juventina stia anche prendendo corpo la possibile idea di portare l’ex romanista a Torino al di là delle uscite.

Eppure i bianconeri potrebbero non essere l’unica squadra italiana interessata. Secondo quanto evidenziato dal collega di ‘Sportmediaset’, Claudio Raimondi, la Roma dopo l’infortunio di Wijnaldum potrebbe chiedere al PSG informazioni sullo stesso Paredes che arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra capitolini e francesi sono ottimi anche se al netto di ogni eventuale inserimento la Juventus resta più avanti, in quanto come anticipato ha da tempo l’accordo con il centrocampista. In merito alle uscite nel reparto Zakaria interesserebbe al Monaco.