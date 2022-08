Calciomercato Juve e Milan, scambio naufragato e cessione bloccata

Calciomercato Juventus e Milan, il dietrofront dall’Inghilterra sembra essere definitivo: nessuna possibilità di scambio.

Manca sempre meno al ritorno in campo della Juventus, che a “Marassi” contro la Samp va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, che le permetterebbe di rimanere agganciata al treno di testa a punteggio pieno. Tuttavia, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della campagna trasferimenti, a tenere banco in casa bianconero sono le diverse voci di calciomercato che nelle ultime ore stanno monopolizzando l’attenzione mediatica.

Oltre alla questione relativa al centrocampista da regalare a Max Allegri, con Leandro Paredes che resta sempre il primo nome sulla lista di Cherubini, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono rivolte anche all’acquisto di quell’attaccante che nelle idee del tecnico livornese dovrebbe fungere da spalla ideale di Dusan Vlahovic, o comunque da suo sostituto. Fino a pochi giorni fa, Depay sembrava essere ad un passo dalla ‘Vecchia Signora’: le richieste economiche dell’olandese, però, stanno rappresentando un ostacolo di non poco conto. L’alternativa Milik – come vi avevamo anticipato – è sempre più credibile, e potrebbe prendere ancora più corpo nel corso delle prossime ore. Ma le novità non sono terminate qui.

Calciomercato: “Pulisic resta al Chelsea”. Beffa per Juventus e Milan

Negli ultimi giorni dall’Inghilterra era tornato ad aleggiare in orbita Juve anche il nome di Christian Pulisic, che il Chelsea avrebbe provato ad inserire in uno scambio con il Manchester United per arrivare a Maguire. Notizia smentita da ‘Sky.de’, secondo cui salvo clamorosi colpi di scena, Pulisic continuerà a vestire la maglia dei Blues, dal momento che lo United preferirebbe concentrare le proprie attenzioni su Antony.

Nel caso in cui si materializzasse l’addio del brasiliano, che il tecnico dell’Ajax, Schreuder, ha provato a trattenere nel corso dell’ultima conferenza stampa, gli olandesi si lancerebbero a capofitto su Ziyech, nome sempre monitorato dal Milan. Ai rossoneri, in realtà, era stato accostato – senza troppa convinzione – anche Pulisic, il cui futuro sembrerebbe però essere segnato: a meno che non si presentino occasioni concrete last minute, dunque, lo statunitense classe ’98 continuerà la sua esperienza in Premier League con la maglia del Chelsea.