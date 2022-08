Intreccio Inter-Roma: annuncio ufficiale e cessione imminente

L’annuncio ufficiale di calciomercato riaccende le speranze di Inter e Roma, pronte a sfidarsi su un obiettivo comune

Le strade di José Mourinho e dell’Inter tornano ad incrociarsi sul mercato. Lo ‘Special One’ è infatti pronto a sfidare la sua ex squadra per un obiettivo comune, individuato nell’ultima settimana da entrambe le società.

Sia l’Inter che la Roma stanno per completare le rispettive rose secondo quelle che erano le richieste di propri allenatori. Per i nerazzurri non è stato un mercato semplice, anche se con il ritorno di Romelu Lukaku e la permanenza definitiva di Milan Skriniar, Simone Inzaghi potrà fare affidamento per la prossima stagione su una squadra di tutto rispetto, pronta a lottare nuovamente per lo scudetto.

I giallorossi, invece, sono stati forse i più attivi nel campionato italiano. Se la squadra di Mourinho sarà in grado di lottare per il vertice lo scopriremo solamente nel corso dei prossimi mesi, ma senza alcun dubbio innesti del calibro di Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum e Nemanja Matic hanno già aumentato il tasso tecnico e l’esperienza della squadra. Roma che, oltre all’obiettivo Belotti in attacco, contende proprio all’Inter un centrale di difesa.

Calciomercato Inter e Roma, l’annuncio su Fofana apre alla cessione di Chalobah

Schizzato in cima alle preferenze di Inter e Roma, Trevoh Chalobah potrebbe seriamente lasciare il Chelsea in questa finestra di mercato. Ad avvicinare alle italiane il difensore inglese, è stato questo pomeriggio Brendan Rodgers, allenatore del Leicester intervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa dopo la sconfitta dei suoi contro il Southampton.

Il tecnico, amareggiato per il risultato negativo, ha commentato l’assenza di un pilastro della sua difesa come Wesley Fofana tra i convocati di oggi: “Non è stato convocato perché non era mentalmente pronto per giocare”. Sul centrale francese, infatti, è molto forte l’interesse del Chelsea, che ha già raggiunto un’intesa di massima col ragazzo in attesa di trovare un accordo anche con il Leicester.

L’apertura dell’allenatore non solo avvicina Fofana al Chelsea, ma allo stesso tempo spinge Chalobah sempre più lontano dai ‘Blues’. Come riportato nella giornata odierna, però, oltre ad Inter e Roma va registrata la concorrenza del Tottenham di Antonio Conte. Rispetto ai due club italiani gli ‘Spurs’ potrebbero acquistare l’inglese a titolo definitivo, formula preferita per la cessione.