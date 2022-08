Ribaltone Inter, ora può arrivare la firma

Cambia tutto nel calciomercato dell’Inter. Ribaltone improvviso deciso dalla società: ora può arrivare la firma

Mantenere i big in rosa è importante quanto mettere a segno colpi importanti durante il calciomercato estivo. Fino ad ora di arrivi di spessore nell’Inter ce ne sono stati, come il ritorno di Romelu Lukaku, che dopo essere andato al Chelsea è tornato in nerazzurro in prestito.

Adesso l’importante per la società interista era mantenere i big in rosa, senza la necessità di fare cassa e dunque venderli davanti a un’offerta importante. Al centro del calciomercato in uscita dell’Inter continua a esserci da tempo il profilo di Milan Skriniar. La colonna portante della retroguardia nerazzurra è da tempo nel mirino del PSG, che per ora non ha ancora presentato un’offerta convincente al club di Viale della Liberazione. La società nerazzurra ha ormai deciso ufficialmente quale sarà il futuro del difensore.

Calciomercato Inter, Skriniar tolto ufficialmente dal mercato: ora il rinnovo

Milan Skriniar è la colonna portante della difesa dell’Inter. Per un’estate intera il difensore slovacco è stato nel mirino del PSG, club che continua a collezionare stelle in rosa, per far capire il valore del difensore al momento anche a livello europeo.

70 milioni di euro è il valore che l’Inter ha dato al proprio centrale difensivo, ma un’offerta così alta non è mai pervenuta al club di Viale della Liberazione. Il PSG continua a essere interessato a Skriniar, con l’Inter che avrebbe preso una decisione definitiva. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la società nerazzurra ha deciso di togliere ufficialmente Milan Skriniar dal mercato. Il difensore slovacco è e rimarrà una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, che a poco più di dieci giorni dalla fine del calciomercato estivo non può permettersi di perderlo. Questo può essere considerato un altro colpo in questo mercato estivo dell’Inter, che riesce a non perdere un giocatore fondamentale come Skriniar. Da settembre il club nerazzurro potrà dunque iniziare a pensare alla pratica per il prolungamento del contratto del difensore slovacco la cui scadenza è sempre il 30 giugno 2023.